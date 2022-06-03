حضري وصفة الكالزوني رول الإيطالية في المنزل بنفسك بكل سهولة

تعد الكالزوني رول الإيطالية ، بنكهة البيتزا الكبيرة في هذه اللفائف بفضل الفلفل والمشروم والزيتون وهي وصفة نعتقد أنها تستحق التجربة، وهي وصفة إيطالية صحية لفقدان الوزن، وهي تعد من الوصفات الإيطالية الصحية التي لا تقتصر علي المذاق الجيد فحسب، بل جميعها منخفضة السعرات الحرارية ومصنوعة من مكونات طازجة وهي سهلة بما يكفي لتحضيرها في المنزل، وهي تشبه البيتزا في طعمها، لذا سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي خطوات تحضير وصفة الكالزوني رول الإيطالية خطوة بخطوة.

مكونات عمل الكالزوني رول الإيطالية

تتكون هذه الأكلة الإيطالية اللذيذة من مكونات شهية بسيطة وهي كالتالي:-

3 أكواب من الماء الدافئ.

2 معلقة كبيرة من الحليب المجفف خالي الدسم.

4 أكواب من الدقيق لجميع الأغراض.

2 معلقة كبيرة من السكر.

معلقة صغيرة ملح.

2 معلقة كبيرة من السمن.

ربع معلقة صغيرة خميرة جافة.

للحشو:-

نصف كوب مشروم طازج مقطع.

مقدار نصف كوب بصل مقطع.

ثلث كوب من صلصلة البيتزا.

نصف كوب من فلفل أخضر مفروم.

معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف كوب فلفل أحمر حلو مفروم.

2 معلقة كبيرة جبن بارميزان مبشور.

نصف كوب بيبروني مكعبات.

كوب مزيج جبن البيتزا المبشور.

ربع كوب زيتون ناضج مفروم.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال هذه المقالة خطوات تحضير الكالزوني رول الإيطالية الشهية وهي كالتالي:-

نقوم بإحضار العجانة الكهربائية، ونضع مكونات العجينة كلها ونقوم بخلط المكونات جيداً حتي تتجانس ونحصل علي عجينة طرية. ثم نقوم بوضع العجينة في بولة بلاستك ونتركها جانباً حتي ننتهي من تحضير الحشوة. بعد ذلك قومي بقلب العجينة علي سطح مرشوش بالدقيق ونقسمها إلي نصفين ثم دعيها ترتاح لمدة خمس دقائق. ثم في مقلاة صغيرة علي نار متوسطة نقلي البصل والمشروم والفلفل في الزيت حتي ينضج. ثم قطعي كل جزء من العجين علي شكل مستطيل طويل مدهون بصلصلة البيتزا وضعي قوقه خليط البصل والبيبروني وجبنة البيتزا والزيتون والجبن البارميزان. بعد ذلك لفي كل مستطيل بحجم مناسب، ثم صفي المستطيلات في صينية مبطنة بورق الزبدة. ثم ادخليها فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 210 مئوية حتي تنضج وتأخذ لونناً ذهبياً.

نصائح مهمة لنجاح وصفة الفطائر

عليك أتباع بعض النصائح لنجاح الوصفة وهي كما يلي:-