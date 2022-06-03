خلطة لازالة التجاعيد بلا عوده من الوجه فوراً و شد البشره من أول استخدام| خلطة لشد و لتبيض الوجه في آن واحد

خلطة لتبييض الوجه في يومين هي من أكثر ما تبحث عنه السيدات والفتيات حال اصابة البشرة بالاسمرار، فمشكلة عدم توحيد اللون من اكثر المشاكل التي تظهر البشرة وخاصة الوجه بمظهر غير لائق وتتسبب في احراج الكثير، وتسعي من هنا البعض في البحث وراء اكثر الوصفات فاعلية في تبييض الوجه، فتعتبر الوصفات والخلطات الطبيغية هي افضلةمايمكن اتباعه في علاج البشرة وذلك بفضى المكونات الطبيعية التي تغذي وتعالج البشرة وتجعلها خالية من المشاكل والعيوب، حيث تخلصك تماما من البقع والتصبغات والنمش والاسمرار وتعمل ايضا على شد البشرة وتأخير عملية الشيخوخة وظهور الخطوط تحت العينين، ولذلك نقدم اليوم لكل زوار موقعنا ثقفني مجموعة لتفتيح الوجه واليدين والرقبة وتقليل التجاعيد.

خلطة لتبييض الوجه وتقليل ظهور التجاعيد

التجاعيد من اكثر المشاكل التي ترهق المرء وتتسبب في حال. نفسية سيئة، ومن اجى اتباع وصفات آمنة وغير ضارة على البشرة مثال الكريمات التي تباع في مستحضرات الجميل عليكي بتطبيق الوصفة التالية بالمقالة وسترين نتيجة مبهرة باستخدام وصفة الصبار مع الكركم والعسل، فيعتبر العسل مكونًا مثاليًا نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا والمرطبة.

المكونات

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة عسل نحل

1 ملعقة كبيرة من جل الصبار

الطريقة

نخلط جميع المكونات في وعاء صغير. ضع الخليط علىالوجه واىرقبة واليدين. يترك لمدة 15 إلى 20 دقيقة. اغسلي وجهك بالماء البارد.

خلطة الصبار وعصير الليمون لازالة تجاعيد البشرة

عصير الليمون يساعد في التخلص من اسمرار البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة ويقلل من ظهور التجاعيد ويعمل على شد البشرة سريعا، اما عن جل الصبار فهو من المكونات الفعالة في تبييض وتفتيح البشرة.

المكونات

2 ملاعق صغيرة عصير ليمون.

1 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

الطريقة