نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقشير البشرة بالمكونات الطبيعية وأفضل الوصفات الطبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكِ طرق عديدة تستخدم في تقشير البشرة في المنزل، مع وصفات مثالية لتقشير الوجه، بحيث تحتوي على كل ما تحتاجينه عند التقشير وإزالة خلايا الجلد الميت، وأيضًا مكونات ترطب البشرة بكفاءة، بحيث يكون الملمس النهائي للبشرة أكثر نعومة وترطيب، كل ما عليك فعله هو اختيار الماسك الأنسب لبشرتكِ من بين المجموعة التي سنقدمها لكِ في النقاط التالية.

تقشير البشرة بالشوفان

يستخدم الشوفان بكثرة في مجال الصحة والجمال، فإلى جانب كونه من الأغذية الصحية التي يُفضل تناولها طوال فترة الدايت، فهو أيضًا رائع عند استخدامه كمقشر للوجه، ولتحضير الماسك تحتاجين إلى ملعقتين من الشوفان المطحون مع ملعقة من صودا الخبز، وتضاف الماء تدريجيًا بكميات قليلة، إلى حين الوصول إلى القوام الأفضل للمقشر، يوضع المقشر على بشرة نظيفة ومبللة قليلًا، ويدلك لمدة دقيقتين ونتركه 3 دقائق على الوجه، ثم يزال بالماء.

مقشر القهوة للوجه

استمتعي ببشرة ناعمة وفاتحة، وأكثر نضارة من خلال استخدام مقشر القهوة للوجه، فقط نضع ملعقة منها مع نصف ملعقة من زيت الزيتون، ونضع الخليط على الوجه مع التدليك بحركات دائرية لمدة دقيقة، ثم نترك الماسك لمدة 5 دقائق بحيث تستفيد البشرة أقصى استفادة ويزال بالماء.

تقشير الوجه بماسك اللوز المطحون

ضعي كميات متساوية من ماء الورد وأيضًا مسحوق اللوز، بحيث ينتج لكِ في النهاية القوام المتماسك للماسك، وعند وضعه يدلك لبضعة ثوانِ، ثم نتركه على البشرة لمدة ربع ساعة ويغسل بالماء.

ماسك تقشير البشرة

للتقشير نحتاج إلى مقدار ملعقة من السكر، ونضيف إليها ملعقة من زيت الزيتون، بحيث تكون النتيجة رائعة في النهاية، ونفرد المزيج على الوجه مع التدليك المستمر لمدة 10 دقائق ثم نغسل الوجه جيدًا.

مقشر جل الصبار والسكر

تحتاج الوصفة إلى كميات متساوية من السكر وجل الصبار، بحيث يزيل السكر خلايا الجلد الميت، ويساعد جل الصبار على تنعيم البشرة، خاصةً وإذا تم استخدام جل الصبار الطبيعي المستخرج من النبات، ويمكنك تدليك البشرة لبضعة ثوانِ، والانتظار لمدة 5 دقائق قبل إزالة الماسك.

وصفة مقشر للبشرة

نقدم لكِ في الوصفة التالية مكونات بسيطة ومتوافرة في المنزل لتقشير البشرة، وهى عبارة عن مقدار من مرطب الوجه ونفس الكمية من السكر، وما عليكِ إلا تدليك الوجه بالخليط وتركه لبضعة دقائق ومن ثم غسله بالماء.