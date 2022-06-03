وصفة رهيبة لتبييض اليدين والجسم والبقع الغامقة في بشرتك مهما كانت سوداء

من أفضل الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تستخدميها في فصل الصيف، حيث تعمل على تبييض الجسم والوجه والأيدي، ويمكنك ملاحظة النتيجة بداية من الأسبوع الأول لاستخدامها، بالإضافة إلى أنه الوصفة ليست مخصصة للأيدي فقط، فيمكنك استخدامها في الأماكن الغامقة والسوداء في جسمك حيث تعمل على تبييض رهيب وإرجاع البشرة إلى لونها الطبيعي، ونستخدم في تلك الوصفة أو الطريقة مكونات طبيعية تماما مما يجعلها آمنة تماما على الجلد والجسم، وهذه المكونات تناسب جميع أنواع البشرة ولا يوجد لها أي أضرار أو آثار جانبية.

وصفة تبييض البشرة والجسم

سنحتاج إلى بعض المكونات والتي هي غاية في السهولة بالنسبة لتوفيرها على أن تكون المكونات كالتالي:

ملعقة من البن. خل التفاح أو الخل الأبيض أيا كان النوع المتوفر لديكي ولكن يفضل خل التفاح وليس شرط أساسي. عدد 2 أو 3 ملعقة من الشامبو المتاح لديكي مع ملاحظة أنه يفضل إضافة شامبو الأطفال. ملعقة من مسحوق البيكنج بودر

طريقة تحضير وصفة تبييض البشرة والجسم

اخلطي المكونات السابقة مع بعضها البعض جيدا حتى تعطي قوام متجانس وكريمي، ثم تبدأي بتمرير الكريم ودهانه على الأماكن السمراء والغامقة والمراد تفتيحها.

اتركي الخليط على يديك وجسمك حتى يجف وينشف تماما.

لا تقومي بغسل المزيج بعد أن يجف.

ابدأي بفرك الخليط من على جسمك بأصابعك حتى يختفي تماما من على يديكي وجسمك.

اغسلي يديكي من آثار باقي الخليط ثم مرري ماء الورد عليها لو كان متوفر لديكي.

احرصي على تطبيق تلك الخطوات يوم بعد يوم حتى تصلي إلى النتيجة المرغوب فيها، حيث ستلاحظين اختفاء البقع السوداء والغامقة في جسمك حتى تختفي نهائيا، كما ستلاحظين أن بشرتك أصبحت مشدودة بعض الشئ وذلك بفضل هذه الوصفة كذلك، بالإضافة لإحساس النعومة الكبير الذي ستحصلين عليه.

ادهني بشرتك بأحد كريمات الترطيب المتوفرة لديكي لضمان نعومة أكثر لبشرتك.

وصفة تبييض البشرة

لو كانت بشرتك من النوع غير الحساس، امزجي ملعقة من الكريم المرطب الخاص بكي مع إضافة نصف ثمرة من عصير الليمون، والتقليب جيدا ثم الدهان على الأماكن والبقع السوداء، وكذلك على أماكن تشققات الأقدام مع إضافة الجليسرين في هذه الحالة، وذلك ليمنحك التنعيم المنشود، وإلتئام لهذه التشققات.