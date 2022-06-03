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طريقة تحضير كفتة بالطحينة بوصفات مبتكرة جديدة، كل أم ترغب في أن تقوم بتحضير أشهى المأكولات لأسرتها وتكون بوصفات جديدة مبتكرة متنوعة، ومختلفة عن الروتين في المأكولات وعن طريق مكون سريع التحضير سنستخدمه في صنع أشهى أنواع الكفتة إلا وهو اللحم المفروم، وسنقدم لكم بطريقة مبسطة وسهلة وسنصنع لكم كفتة بصوص الطحينة من وصفات المبتكرة التي يعشقها الكثيرين بمجرد تذوقها. طريقة صينية كفتة اللحم المفروم بالطحينة نحتاج إلى عدد 4 ثمرات من الطماطم تقطع إلى أرباع. عدد 4 ثمرات من البصل مقطع إلى أرباع. القليل من الملح مع الفلفل الأسود مع الهيل المطحون. عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ربع كوب من بقدونس مفروم للتزيين. مكونات كفتة باللحمة كيلو من اللحم المفروم. قرن فلفل أخضر حار مفروم ناعم. ثمرة كبيرة من البصل المفروم ناعم. عدد 3 فص ثوم مفروم ناعم. ربع ملح، فلفل اسود. حبهان مطحون ربع ملعقة صغيرة بابريكا. ربع ملعقة صغيرة قرفة مطحونة. مكونات عمل صوص الطحينة ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ملح، كمون، شطة. عدد 2 ملعقة كبيرة من الزبادي. نصف كوب من صوص الكفتة يضاف إلى صوص الطحينة. خطوات تحضير صينية كفتة بالطحينة متبلة احضري صينية الفرن وضعي عليها شرائح البصل المقطع مع شرائح طماطم مقطعة ويرش عليهم القليل من الملح والفلفل الأسود.

ويرش عليهم القليل من الهيل المطحون وتخلط مكونات جيدا معا بعضها البعض وتمزج جيدا معا.

ثم يضاف عليهم 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وتقلب مع البصل والطماطم وترص في صينية وتدخل الفرن الساخن لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بتجهيز اللحم المفروم ويضاف عليه كل من ملح وفلفل الأسود والحبهان مطحون والبابريكا والقرفة والفلفل الأخضر.

وعليهم بصله مفرومة مع فصوص ثوم مفروم وتخلط تلك مكونات جيدا مع اللحم حتى تتجانس.

ثم نشكلها على شكل أصابع بحجم متوسط حتى ننتهي من كل كمية اللحم، وترص على صينية البصل والطماطم وتدخل الفرن مرة أخرى بالرف الأوسط لمدة ربع ساعة حتى تنضج. عمر شويل - جدة طريقة صينية كفتة اللحم بالطحينة بالفرن بالتتبيلة الأصلية - ثقفني

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