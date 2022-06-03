خلطة كريم جليسوليد والزبادي لبياض ناصع غير متوقع بمكونات طبيعية

خطوات عمل كريم جليسوليد والزبادي الرائع في تبييض الجسم وتنويره من خلال المواظبة على استخدام هذا الكريم، حيث يلعب كل مكون من مكونات هذا الكريم دور كبير في تفتيح مناطق الجسم المختلفة، ومن هذه المكونات الليمون والزبادي والشوفان المطحون ونخلطهم مع بعض جيداً حتى يصبح خليط متجانس، لذلك سوف نتعرف الآن بالتفصيل من خلال هذا الموضوع على مكونات عمل كريم جليسوليد والزبادي وخطوات تحضيره خطوة بخطوة من البداية بكل بساطة وسهولة عبر موقع ثقفني الاخباري.

مكونات عمل خلطة كريم جليسوليد والزبادي

تعتبر مكونات عمل خلطة كريم جليسوليد والزبادي من أكثر المكونات الشائعة في عملية تفتيح الجسم وتوريده فهيا بنا نتعرف عليها بصورة كاملة وهي كالتالي:

٢ ملعقة كبيرة من كريم الجليسوليد الأحمر.

نصف كوب من حليب الزبادي.

ملعقة صغيرة من الشوفان المطحون.

٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير الخلطة واستخدامها

طريقة تحضير هذه الخلطة من أكثر الطرق التي تعطى مفعول واضح بعد استخدامها وهي تتم في وقت بسيط جداً وهذه الطريقة كما يلي:

نحضر وعاء صغير ونضع به كلاً من الكريم وعصير الليمون والشوفان المطحون وحليب الزبادي. نخلط جميع المكونات هذه مع بعض جيداً حتى يتجانس الخليط. ثم نضع كمية منه على المناطق المراد تفتيحها أو على الجسم بالكامل. نترك هذه الوصفة على الجسم لمدة ربع ساعة حتى تجف. بعد ذلك نقوم بشطف الجسم بالماء الفاتر. تكرر هذه الخلطة مرة واحدة أو مرتين كل أسبوع لمدة شهر. نحفظ هذا الكريم في علبة محكمة الغلق في مكان آمن. يجب المواظبة على استخدامه حتى يعطي نتيجة مبهرة للجميع.

خلطة كريم جليسوليد لتفتيح اليدين

تحب كل فتاة وكل ست أن تكون يدها بيضاء ولامعة أمام عيون الناظرين واليوم سوف نتعرف على مكونات وطريقة تحضير خلطة تفتيح اليدين وهي كالتالي:

المكونات

فنجان كبير من اللبن البودرة.

٣ ملاعق كبيرة من الجليسوليد الأحمر.

ماء ورد ( فنجان ).

فنجان كبير من النشا.

عصير ليمونتين.

فنجان كبير من زيت الزيتون.

الطريقة