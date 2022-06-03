نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشوفان للرجيم طرق استخدامه ووصفات مختلفة لذيذة وصحية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك استخدام الشوفان للرجيم للتمتع بتناول وجبة صحية ولذيذة في نفس الوقت، حيث يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية ومع ذلك يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، مما يجعله من الخيارات الرائعة أمامك عند إتباع نظام غذائي صحي يهدف لتقليل وزن الجسم، كما نقدم لكم عدد من الوصفات الشهية التي تعتمد على مكون أساسي وهو الشوفان.

الشوفان للرجيم

يستخدم الشوفان للرجيم على النحو التالي، فيمكنكم جعل وجبة الفطور تتكون من رقائق الشوفان المضافة إلى الفواكه قليلة السعرات الحرارية والمقطعة إلى قطع صغيرة، فيكون لديك صحن من الفواكه والشوفان، ويمكن إضافة المكسرات أيضًا، ويمكن ادراج الشوفان في نظامك الغذائي من خلال تناول شوربات الشوفان المختلفة في وجبة الغذاء، ويساعد الشوفان على تحسين حالة البشرة من خلال عمل ماسكات الشوفان أيضًا لتحقيق التوازن الداخلي والخارجي.

شوربة الشوفان بالخضراوات

لتحضير شوربة صحية ولذيذة لتناولها كوجبة غذاء أثناء إتباعك لنظام غذائي محدد، نضع 5 حبات من الطماطم مع نصف كوب من البصل المبشور، فص ثوم مهروس، كمية مناسبة من الكزبرة الخضراء في الخلاط ونخلط المكونات جيدًا، وتوضع في وعاء وتترك جانبًا، ومن ثم عليك وضع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وإضافة كوب من الشوفان إليها، ومن ثم نقلب الشوفان باستمرار لمدة دقيقتين، ومن ثم نبدأ بإضافة خليط الخضراوات والبصل إلي الوعاء، ثم نضيف 3 أكواب من الماء المغلي، نصف ملعقة من مسحوق القرفة، وكمية مناسبة من الملح، ونقلب المكونات جيدًا قبل تركه على نار متوسطة لمدة ربع ساعة، ويقدم في أطباق التقديم.

طريقة عمل عصيدة الشوفان للتخسيس

نحتاج إلى نصف كوب من رقائق الشوفان، كوب من الحليب، ويفضل استخدام نوع يكون خالي من الدسم؛ حتى يكون ملائم أكثر للرجيم، وأيضًا نحتاج إلى ملعقتين كبيرتين من المكسرات المشكلة؛ لزيادة فوائد العصيدة، وأيضًا نصف ملعقة من القرفة المطحونة وملعقة من السكر، وأخيرًا تفاحة مقطعة إلى مكعبات، نبدأ أو في تسخين اللبن في وعاء على النار، ونضيف إليه الشوفان، وبمجرد أن يتحول قوام الحليب إلى قوام أكثر تماسكًا نضيف التفاح المقطع وباقي المكونات مع التقليب المستمر لبضعة ثوانِ، ويرفع الوعاء من على النار وتقدم العصيدة في الصحون.