نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية لتقوية الأظافر والنتيجة مبهرة من أول أسبوع ستشعرين بالفرق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تواجه بعض النساء مشكلة فى الأظافر مثل ضعف الأظافر أو هشاشة الاظافر تعود الأسباب الى التعرض للمياة كثيرا أو مشاكل فى الجلد وغيرها من الامراض التى تعمل على هشاشة الأظافر وضعفها وتكسيرها مما يحزن السيدة كلما نظرت ليديها ورأت أظافرها بهذا الضعف، فالأظافر القوية الصحية تعطي المرأة مظهر جمالي جذاب ويوجد وصفات طبيعية كثيرة لتقوية الأظافر هيا بنا سيدتي لنتعرف سوياً على تلك الوصفات وهي كالتالي.

وصفات طبيعية لتقوية الأظافر

وصفة زيت جوز الهند. وصفة ملح البحر. وصفة خل التفاح. وصفة الليمون وزيت الزيتون. وصفة زيت فيتامين E. وصفة زيت شاي الشجرة.

طريقة تقوية الأظافر بزيت جوز الهند

يعتبر زيت جوز الهند من أفضل الوصفات لتقوية الأظافر لأنه مغذي جداً، ويقوم بتغذية الأظافر الهشة والضعيفة، ويقوم بترطيب الأظافر ويمنع تقصفها.

ولعلاج الأظافر الضعيفة بزيت جوز الهند نقوم بتدفئة زيت جوز الهند ودلكي به الأظافر لمدة 5 دقائق.

ويجب أستخدامة مرتين الي 3 مرات يومياً.

وهذا التدليك يحسن الدورة الدموية ويحفز ويرطب الأظافر.

طريقة تقوية الأظافر بملح البحر

يساعد ملح البحر والماء فى إزالة خلايا الجلد الميت وتقوية الأظافر، ويمكن استخدامه من خلال تحضير الماء الدافئ وملعقتين كبيرتين من ملح البحر و4 قطرات من زيت جنين القمح وزيت الليمون العطري ثم نضع أيدينا داخل المزيج لمدة 15دقيقة، ويمكن تكرار العملية من مرتين الي ثلاث مرات في الأسبوع.

يوجد طرق أخرى وهى طريقة تقويقة الأظافر بخل التفاح

يقوم خل التفاح بتقوية الأظافر الهشة لأحتوئه على عناصر غذائية مثل الكاليسوم والحديد والبوتاسيوم، و نقوم بوضع كمية من خل التفاح والماء بكميات متساوية ونضع أيدينا فيها لمدة عشرة دقائق ويفضل تكرار الوصفة يومياً حتى الحصول على أظافر قوية وصحية.