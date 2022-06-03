نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل مقشر للوجه بمكونات طبيعية من البيت لبشرة زجاجية ونظيفة في المقال التالي

تعانى بعض النساء والفتيات من الجلد الميت بالبشرة وخاصة بشرة الوجه، حيث تتعرض البشرة للجفاف بسبب قلة شرب الماء أو عدم الترطيب اليومى للبشرة، فيجب استخدام مقشرات البشرة للحفاظ على لمعانها وترطيبها، حيث يساعد تقشير البشرة على تجديد خلايا الجلد عند تقدم العمر، فتوجد بالاسواق مقشرات بأنواع كثيرة ولكن يجب اللجوء للطبيعة حيث انها من الوصفات التى تفيد البشرة والجلد، فإليكم بعض الوصفات الطبيعية المقشرة للبشرة. أفضل مقشر طبيعي للوجه المكونات: 4 ملاعق كبيرة من القهوة.

نصف كوب من السكر البني.

نصف كوب من زيت الزيتون.

2 ملعقة من أي نوع بودرة معطرة.

قطرات من زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر برطمان ونضع بداخله القهوة مع السكر البني وباقي المكونات ما عدا زيت اللوز ونقلب جيدا حتى تتجانس.

نغسل البشرة جيدا بالماء الفاتر ثم نوزع المقشر مع التدليك لعدة دقائق اتركيه لمدة 10 دقائق ثم يغسل بالماء البارد.

ندهن البشرة بزيت اللوز الحلو أو أي نوع كريم مرطب لترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف وجعلها أكثر نعومة وجمال. مقشر الشوفان المكونات: كوب من دقيق الشوفان.

كمية من الماء الدافئ. طريقة التحضير والاستخدام: في وعاء كبير نضع الماء الدافئ ونضيف دقيق الشوفان إلى الماء ونخلطهم.

نقوم بإحضار شيت الماسك ويوضع في الخليط ثم يلصق على الوجه ويترك لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك يشطف الوجه جيداً بالماء البارد ثم يجفف بمنشفة ناعمة او بواسطة مناديل ورقية.

يدهن الوجه بكريم مرطب حتى لا يجف. مقشر السكر وزيت جوز الهند المكونات: ملعقة كبيرة من جوز الهند.

ملعقتين كبيرتين من السكر. طريقة التحضير والاستخدام: يوضع السكر مع زيت جوز الهند في وعاء صغير ويقلب.

نصع الخليط على الوجه بالكامل ماعدا منطقة العين ويدلك الخليط على الوجه بحركة دائرية ويترك على البشرة لمدة ٢٠ دقيقة.

نقوم بفرك الوجه بحركة دائرية تزول اثار الجلد الميت من الوجه.

يغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر ثم نستخدم كريم مرطب أو زيت اللوز الحلو. مقشر دقيق اللوز وماء الورد المكونات: نصف ملعقة من دقيق اللوز أو اللوز المطحون.

كمية قليلة من ماء الورد. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بمزج الخليط في بولة صغيرة ثم على البشرة كاملاً لمدة ٢٠ دقيقة ثم يشطف الوجه ويجفف.

ينصح بتكرار المقشر مرتين أسبوعيا للتخلص من الجلد الميت وتفتيح البشرة. عمر شويل - جدة أفضل مقشر للوجه بمكونات طبيعية من البيت لبشرة زجاجية ونظيفة - ثقفني

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