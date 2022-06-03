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الطريقة الصحيحة للحافظ على الدقيق، من المعروف أن الدقيق من الأمواج الرائعة التي يحتاج إليها جميع ربات البيوت، وذلك لأنهم يستخدمونه في صناعة جميع الطبخات، والوصفات والمخبوزات والحلويات، حيث انه يتم من خلال شراء كمية كبيرة من الطحين، وبعد ذلك يتم الاحتفاظ به في المطبخ، ولكنه قد يتعرض للنتسوس بسرعة، لذلك سوف نقدم لكم افضل وضفة تساعدكم على الحفاظ عليه من الستويس الطريقة الصحيحة للحافظ على الدقيق نقدم لك أفضل الطرق التي من خلالها حفظ جميع أنواع الدقيق بطريقة صحيحة. وصفة الحفاظ على الدقيق من التسوس لفترات يمكن الحفاظ على الدقيق من التلوث من خلال وضعه في بعض العبوات المحكمة.

وبعد ذلك يتم إغلاقه بشكل جيد، والتأكد من ان الأكسحين لا يدخل عليهن لأن هذا يمنع دخول حشرات السوس إليه.

ويمكنك أن تحتفظي به من خلال وضع عبوته في الفريزر لمدة ثلاث أيام أو أربع أيام لأن هذا يخلصك من السوس الذي يدخل للدقيق ليس سبب من الأسباب.

بعدها يمكنك أن تقومي بإخراجه من الفريزر ونخليه.

وضعيه في عبوات اخرى واحكمي غلقها.

وقومي بإدخالها الثلاجة، حيث أن هذا يحافظ على الدقيق فترة طويلة دون أن يحدث له تسوس.

ويرجع السبب الأساسي في تبريد الدقيق ، هو القيام بحفظه ولبقاء الزيوت الطبيعية فيه.

، هو القيام بحفظه ولبقاء الزيوت الطبيعية فيه. وذلك لن حبات القمح تتشكل منها، لذلك يفضل تركها باردة لأطول فترة ممكنة. طرق استخدام الدقيق وهي طريقة التبريد ويجب العلم أن المدة التي يتم فيها حفظ الدقيق الأبيض تكون مختلفة حيث يجب اختيار الطرق التي تناسب.

والدقيق الذي يدوم لفترات طويلة، ويجب العلم أنه لا يمكن الاستغناء عن دقيق القمح في كل منزل.

وذلك لنه من أنواع الدقيق الذي يتم استخدامه في صناعة جميع المخبوزات الشهية والمالحة، وكذلك الحلويات.

فهو يصنع منه جميع المعجنات ـ ويتم صناعة الباشاميل الرائع منه الذي يتم استخدامه في صناعة أشهى وصفات المعكرونة.

كما يستخدمه الأشخاص في العيد من اجل صناعة الكعك والبسكوت، لذلك لا تترددوا في الحصول عليه، فهو رائع للغاية، ومميز، وأساسي لكل ربة بيت. عمر شويل - جدة ما فيش تسوس تانى ...الطريقة الصحيحة للحافظ على الدقيق من التسوس لأطول فترة ممكنه - ثقفني

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