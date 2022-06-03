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طريقة عمل الطحينة فى البيت، تعد الطحينة من الأصناف التي تستخدم في إعداد الكثير من الوصفات اللذيذة والشهية ، مثل سلطة الحمص وسلطة الطحينة أو تحضير البابا غنوج وغيرهم، وهى من الأصناف الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، حيث انه تحتوى على الكالسيوم والفيتامينات، وهى تستخدم ايضا في علاج قرح الفم والمعدة، واليوم نقدم لكم طريقة عمل الطحينة في المنزل. طريقة عمل الطحينة فى البيت المكونات كوب كبير من السمسم الأبيض.

٣ معالق كبيرة من الدقيق الأبيض.

١ كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الملح. الطريقة نضع السمسم الأبيض في طاسه غير لاصقة على نار هادئة. يقلب السمسم باستمرار حتى نحصل على اللون الذهبى الفاتح. يرفع السمسم من على النار ويترك حتى يبرد تماما. يفرغ السمسم فى الكبة الكهربائية ويطحن جيدا حتى يصبح بودره ناعمه. ثم نضيف إليه الدقيق والملح ونخلط المكونات جيدا مع بعضها حتى تتجانس بشكل جيد. نقوم بإضافة الزيت تدريجيا مع الاستمرار فى الخفق حتى نحصل على القوام المطلوب. نحضر برطمان ويفضل ان يكون زجاجي ونتأكد من نظافته وتجفيفه جيدا بمنشفة قطنية. نسكب الطحينة في البرطمان ونضع القليل من الزيت على الوجه ونتأكد من غلق البرطمان بإحكام. تحفظ الطحينة الخام في الثلاجة أو في مكان جيد التهوية حتى يتم استخدامها. عند استخدام الطحينة في كل مرة نضيف القليل من الزيت علىعلى الوجه. كيفية تحضير سلطة الطحينة المكونات كوب من الطحينة الخام.

ربع كوب من الزيت النباتي أو زيت الزيتون على حسب الرغبه فالطعم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

القليل من البقدونس المفروم للتزين.

نصف كوب من الماء الدافئ.

٢فص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون. الطريقة فى وعاء الخلاط الكهربائى نضع الطحينة مع الزيت ونخفقم جيدا. نضيف اليهم الملح والكمون وعصير الليمون والثوم المهروس. نقوم باضافة الماء الدافئ تدريجيا مع الاستمرار فى الخفق حتى نحصل على القوام المطلوب. تفرغ سلطة الطحينة فى بولات التقديم ونضيف على الوجه القليل من الزيت والبقدونس للتزين. تقدم سلطة الطحينة مع المشويات او البطاطس المقليه او سندوتشات التيك واى بانواعها. عمر شويل - جدة هتعملي بنفسك في البيت الطحينة الخام بقوام ثقيل وأفضل وأضمن من الجاهزة - ثقفني

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