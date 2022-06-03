نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة الرواني.. طريقة عمل كيكة البسبوسة اللذيذة بأقل التكاليف في المقال التالي
كيكة الرواني الشهية واللذيذة، وتعتبر من أكثر الحلويات التي يعشقها الكبار والصغار نظراً لطعمها اللذيذ والمميز، لذلك تجد هناك الكثير من الأشخاص يقومون بشرائها من محل الحلويات ولكن الأمر أصبح مكلف لأنها تباع بسعر غالي، لذلك تبحث كل سيدة منزل عن طريقة إعدادها بالبيت دون الحاجة إلى شرائها جاهزة مرة أخرى، فهي تحضر بطريقة سهلة وبسيطة دون بذل مجهود فمكوناتها موجودة في كل منزل، حضريها لعائلتك وقدميها على وجبة الإفطار أو العشاء، فهي وجبة متكاملة بها العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل كيكة الرواني.
طريقة عمل كيكة الرواني
يزداد البحث عن أفضل طريقة لتحضير كيكة الرواني بالمنزل حيث تحضر بأقل التكاليف وأبسط المكونات، ويمكنك معرفة الطريقة من خلال الآتي:
المكونات
- 125 جرام من الدقيق.
- 125 جرام من السميد.
- 150 جرام من السكر.
- 5 بيضات.
- 3 ملاعق ك من جوز الهند.
- رشه ملح.
- فانيليا.
- مربى برتقال لايت بالإضافة إلى مربى فراولة لايت.
- برتقال و فراولة.
مكونات الشربات
- كوبين ونصف من الماء الساخن.
- نصف كوب من العسل.
طريقة التحضير
تتمثل طريقة تحضير كيكة الرواني من خلال الخطوات التالية:
- نحضر وعاء ونضع به البيض ونستمر في الخفق باستخدام مضرب البيض لمدة لا تقل عن 7 دقائق.
- نضيف بعد ذلك الفانيليا ورشة الملح، ومن ثم نقوم بإضافة الدقيق والسكر والسميد.
- أضيف إلى المكان السابقة جوز الهند ونستمر في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض جيداً.
- قومي بإضافة البيض المخفوق ونقلب المكونات جيداً.
- نحضر صينية متوسطة الحجم وندهنها سمنة أو القليل من الزيت، ثم نضع بها الخليط.
- ندخل الصينية على درجة حرارة 180.
- نتركها حتى يتم تسويتها جيداً وتأخذ اللون الذهبي.
- نقوم بإذابة العسل الأبيض في الماء الساخن، ونتركه يبرد.
- نخرج كيكة الرواني من الفرن ونضع عليها الشربات البارد.
- نتركها تبرد ونزينها بالبرتقال المسكر والبرتقال اللايت أو مربى الفراولة، ومن ثم يتم تقطيعها وبذلك تكون جاهزة للتقديم.
- وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل كيكة الرواني بأسهل طريقة وبمكونات مناسبة للجميع ليتم تحضيرها بسهولة بالمنزل.
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