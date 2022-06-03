كيكة الرواني.. طريقة عمل كيكة البسبوسة اللذيذة بأقل التكاليف

كيكة الرواني الشهية واللذيذة، وتعتبر من أكثر الحلويات التي يعشقها الكبار والصغار نظراً لطعمها اللذيذ والمميز، لذلك تجد هناك الكثير من الأشخاص يقومون بشرائها من محل الحلويات ولكن الأمر أصبح مكلف لأنها تباع بسعر غالي، لذلك تبحث كل سيدة منزل عن طريقة إعدادها بالبيت دون الحاجة إلى شرائها جاهزة مرة أخرى، فهي تحضر بطريقة سهلة وبسيطة دون بذل مجهود فمكوناتها موجودة في كل منزل، حضريها لعائلتك وقدميها على وجبة الإفطار أو العشاء، فهي وجبة متكاملة بها العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل كيكة الرواني.

طريقة عمل كيكة الرواني

يزداد البحث عن أفضل طريقة لتحضير كيكة الرواني بالمنزل حيث تحضر بأقل التكاليف وأبسط المكونات، ويمكنك معرفة الطريقة من خلال الآتي:

المكونات

125 جرام من الدقيق.

125 جرام من السميد.

150 جرام من السكر.

5 بيضات.

3 ملاعق ك من جوز الهند.

رشه ملح.

فانيليا.

مربى برتقال لايت بالإضافة إلى مربى فراولة لايت.

برتقال و فراولة.

مكونات الشربات

كوبين ونصف من الماء الساخن.

نصف كوب من العسل.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة تحضير كيكة الرواني من خلال الخطوات التالية: