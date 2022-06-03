فوائد لبان الذكر على الريق كل ليلة فهذا ما يفعله بجسمك النتيجة ستفاجئك

لبان الذكر من أهم ما يمكن تناوله لصحة الجسم، وهذا قد يرجع إلى كثرة فوائده المعروفة، فهو يستخدم منذ قديم الزمان في علاج الكثير من الأمراض، ويتم تناول لبان الذكر غالبًا كمشروب بعد نقعة في كمية مناسبة من المياه وقد ينصح الأطباء بتناول هذا المنقوع في الصباح على الريق فهذا قد يزيد من فوائدة، والآن سوف نتعرف على فوائد لبان الذكر المختلفة للجسم من خلال هذا المقال.

فوائد تناول لبان الذكر على الريق

يستخدم لبان الذكر لعلاج مشاكل الجهاز التنفسي، كما له دور فعال في إنفاض الوزن، ليس ذلك فقط فهو يستخدم كمادة تجميلية لحل مشاكل الشعر والبشرة، والعديد من المشاكل الأخرى هي كالاتي:

عند تناول لبان الذكر فهو يساعد على منح الجسم طاقة ونشاط خلال اليوم.

أما عن قدرته في انقاص الوزن فهذا المنقوع قد يعمل على زيادة معدل الحرق في الجسم بشكل فعال فيزيد من خسارة الوزن بشكل واضح.

تناول مشروب لبان الذكر على الريق يعمل على تقوية الجهاز المناعي في الجسم والتخلص وعلاج الأمراض الفيروسية مثل البرد والانفلوانزا.

كما أنه يساعد في التخلص من البلغم وعلاج الربو ومشاكل الجهاز التنفسي.

علاج للشعر ويساعد في زيادة لمعانه وتقويته.

مسكن رائع لآلم الطمث.

يحتوي على مضادات أكسدة تساعد التي تخلص الجسم من الالتهابات.

كما أنه له رائحة نفاذة تساعد في التخلص من الاكتئاب.

طريقة عمل منقوع لبان الذكر

منقوع لبان الذكر يتم تحضيره بكل سهولة ويفصل تناوله مرة خلال اليوم على الريق بشكل يومي للحصول على أفضل الفوائد وطريقة التحضير كما يللي:

المكونات

كمية مناسبة من حب لبان الذكر.

كوب ونصف من الماء الساخن.

طريقة التحضير: