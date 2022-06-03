علاج القولون العصبي وتنظيفه من البقايا المتحجرة وقل وداعا للانتفاخ والإمساك المزمن في 7 أيام

يبحث مرضى القولون العصبي عن طرق طبيعية للتخلص من النفايات الراكدة والمغطاة بجدران الأمعاء الغليظة، وطرق تنظيف القولون بالطرق الطبيعية كثيرة وهي عبارة عن تناول مشروبات طبيعية من المنزل، ولكن ينصح بعدم تكرار تطهير القولون بشكل مستمر حتى لا تتغير البكتريا المفيدة الموجودة داخل القولون، و تتعرض للإصابة بتمزق القولون والآلام البطن.

طرق مختلفة لتنظيف القولون بالمنزل

هناك العديد من الطرق المختلفة لتنظيف القولون بالمنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى أو أي تدخل من الأطباء.

تناول كمية كبيرة من الماء، فيمكنك تناول من 8 أكواب من المياه يوميا لتطهير القولون، بالإضافة إلى تناول الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من المياه.

يمكنك تحفيز حركات القولون عن طريق تنازل خليط ملح البحر مع الماء الفاتر أو الملح الوردي على معدة فارغة.

تناول الفواكه والخضروات والحبوب والمكسرات بشكل يومي، لأنها تعمل على فرط نشاط الأمعاء، وتعزز من البكتيريا المفيدة.

يمكنك أيضا تناول ماء الليمون مع العسل ورشة ملح على معدة فارغة صباحا.

تناول خل التفاح والزبادي يساعد على تطهير القولون، لأنه يحتوي على أطعمة غنية بالبروبيوتيك.

تناول الزنجبيل مرة أو مرتين يوميا يساعد على عملية الهضم.

الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3 فعالة في تطهير القولون مثل مكملات زيت السمك الغذائية.

طريقة تحضير مشروب الليمون والتفاح لتنظيف القولون

يلجأ العديد من الأشخاص إلى تحضير مشروب الليمون والتفاح لتنظيف القولون، وخاصة وأنه مشروب صحي يحتوي على فيتامين ج اللازم لتنشيط الجهاز الهضمي.

المكونات