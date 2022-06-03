نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الجاتوه شاتوه في البيت بتكاليف بسيطة هتفرحي أسرتك بأطعم جاتوه في المقال التالي

يعتبر الجاتوه شاتوه من أجمل وأحلى الحلويات اللى ممكن تعمليها لأولادك في البيت وأنظف وأحلى من الجاهز ويخليكي تقدمي لأولادك حاجة حلوة مضمونة ومش مكلفة خالص وممكن تقدميها لضيوفك في العزومات والمناسبات، فالجاتوه شاتوه من أسهل وأسرع أنواع الكيك التي يمكن الحصول عليها بمكونات اقتصادية، وفيما يلي الطريقة المظبوطة والمفسرة لعمل الجاتوه شاتوه بمكونات من داخل مطبخم، فقط تابعوا موقع ثقفني لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات. مقادير الجاتوه شاتوه كوب دقيق متعددة الاستخدام أو الخاص بعمل الحلويات. كوب من السكر الأبيض. كوب من الزيت النباتي. كوب من اللبن الساخن. نصف كوب كاكاو خام محلى. رشة ملح بسيطة. ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة صغيرة من البيكينج بودر. بيضتان بدرجة حرارة الغرفة. حشو الجاتوه شاتوه نصف كوب سكر بودرة. كوب كريم شانتيه خام. نصف كوب لبن مثلج. مكسرات حسب الرغبة. لتسقية الجاتوه شاتوه نصف كوب من اللبن. ملعقة كبيرة من كاكاو خام. ملعقة كبيرة من السكر البودر. طريقة عمل الجاتوه شاتوه نضع في الخلاط السكر و 2/3 من اللبن ونخلطهم حتى ذوبان السكر ثم نضيف الكاكاو الخام ونضربهم جيداً حتى يختلط مع المكونات. نضيف الزيت سرسوب حتى يضاف الكمية كلها ثم نأخذ كوب من المكونات ونتركه جانباً. على باقي المقدار نضع البيض وباقي اللبن والفانيليا والملح ونضربهم مع بعض. وفي بولة نقوم بنخل الدقيق أكثر من مرة والبيكينج بودر. نقوم بوضع الخليط في بولة ونقوم بنخل الدقيق والبيض بودر عليه ليصبح الكيك هش ويتم تقليبهم مع بعض حتى يختفي الدقيق. نضعهم في صينية مقاس متوسط مستطيلة مدهونة زيت خفيف ونضع عليها ورق زبدة ونضع الخليط فوقة. ندخله الفرن الساخن على درجة حرارة 180درجة لمده 20 دقيقة حتي يتم النضج، ثم نتركه حتى يبرد قبل حشوه وتزينه. عمر شويل - جدة طريقة عمل الجاتوه شاتوه في البيت بتكاليف بسيطة هتفرحي أسرتك بأطعم جاتوه - ثقفني

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