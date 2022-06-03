لنضارة البشرة .. حضري ماسك النشا وماء الورد للتبيض الفوري وشد الوجه

ماسك النشا وماء الورد للتبيض، تتعرض الكثير من الفتيات والسيدات لإسمرار في البشرة بسبب كثرة تعرضهم لأشعة الشمس، يلجأ الكثير لاستخدام المواد الكيميائية التي تقضي على الإسمرار وتمنحك نتيجة مرغوب فيها في أسرع وقت، لكنها تؤثر على البشرة عند كثرت استخدامها لذلك يبحث الكثير عبر الإنترنت على العديد من الوصفات الطبيعية التي لا تؤثر على البشرة عند كثرت استخدامها وتمنحك نتيجة مرغوب فيها في أسرع وقت، يلجأ الكثير من السيدات للوصفات المكونة من النشا وماء الورد التي تمنحك تفتيح ونعومة لا مثيل لها وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

ماسك النشا وماء الورد للتبييض

يمكنك إعداد العديد من الوصفات المكونة من النشا وماء الورد والتي تكون كالآتي:

يتم إحضار وعاء ونقوم بإضافة كل من ملعقة من النشا وكذلك ملعقة من الجليسرين ونضيف عليهم ماء ورد ونقلبهم جيدا للوصول خليط متجانس يوضع الخليط على البشرة ويترك بضع دقائق ويغسل الوجه جيدا بعد ذلك.

يمكنك التمتع بإعداد وصفة زيت الزيتون مع النشا وماء الورد والقيام بخلط مقدار متساوي من كل منهما والقيام بوضعهم على البشرة وتركها بضع دقائق ثم القيام بغسل الوجه بالماء جيدا.

يتم إعداد وصفة للتخلص من حب الشباب وآثاره وذلك من خلال إضافة كل من ماء الورد وقليل من عصير الليمون وكذلك النشا والقيام بخلطهم جيداً وتطبيقه على الوجه بضع دقائق والقيام بعد ذلك بغسل الوجه جيدا وتكرر هذه الوصفات للحصول على أسرع نتيجة.

ماسك الزبادي والنشا للتفتيح

يمكن مزج القليل من الزبادي مع القليل من النشا وماء الورد ويتم مزجهما معاً للحصول على قوام كريمي.

تغسل البشرة وتجفف ثم يتم دهنها بالكريم المحضر وتركه على البشرة لمدة نصف ساعة.

تغسل البشرة جيداً ثم ترطب بأي نوع كريم مرطب.

لاحظي الفرق بعد وضع الكريم.

فوائد النشا وماء الورد للوجه

للنشا وماء الورد فوائد عديدة للبشرة والتي تتمثل في الآتي:

تتميز ماء الورد بأنها تعمل على تقليل تجاعيد العين والوجه وتعمل على منح الوجه نعومة لا مثيل له، كما تعمل التخلص من حب الشباب وآثاره.

ينما تتميز النشا عند وضعها على البشرة تعمل على تفتيح الوجه بشكل كبير وتعمل على منح الوجه نعومة لا مثيل لها وترطيب يقلل من تعرض البشرة للجفاف والتجاعيد وتحافظ على الوجه من آثار حب الشباب والتعرض للشمس وتعمل على حماية البشرة الدهنية من كافة المؤثرات الخارجية.

في الختام فقد تعرفنا على ماسك النشا وماء الورد للتبيض وكذلك تعرفنا على مكونات الماسك وطريقة تحضيره بأكثر من طريقة للحصول على النتيجة المرغوب فيها في أسرع وقت وتعرفنا على فوائد كل من النشا وماء الورد للبشرة