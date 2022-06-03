أفضل الأطعمة الغنية بفيتامين B 12 لتجنب التعب والخمول

هناك العديد من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم بشكل يوميا ونقصها قد يؤدي إلي بعض الأضرار والأعراض المرضية ومن أهم هذه الفيتامينات هو فيتامين B 12 وتختلف الجرعة التي يحتاجها الشخص من هذا الفيتامين حسب العمر فاحتياج المرأة الحامل والمرضع لهذا الفيتامين تفوق باقي الفئات العموية سوف يتم التكلم عن كل ما يخص هذا الفيتامين من حيث الفوائد وأعراض نقصه والأطعمة المتوافر بها خلال هذا المقال .

أعراض نقص فيتامين B 12

من أهم أعراض نقص هذا الفيتامين ما يلي

فقد الذاكرة أو ما يعرف بالخرف .

الشعور بالتعب العام والخمول وعدم القدرة علي أداء الأعمال اليومية بشكل جيد .

ضعف بسيط في النظر .

عصبية وتوتر بشكل ملحوظ .

الشعور بالتنميل والوخز في الأعصاب الطرفية .

شحوب الوجه والاصفرار .

صعوبة في التنفس والشعور بالإجهاد .

انتشار قرح الفم واللسان .

فقر الدم المعروف بالأنيميا

اضطرابات في الحالة المزاحية .

تعرض الأم للإجهاض المبكر .

وينصح في حالة ظهور هذه الأعراض المتابعة مع أخصائي تغذية والذي يوصي بتناول أكل متوازن يحتوي علي كميات معتدلة من اللحوم الحمراء وكميات جيدة من الحبوب الكاملة بالإضافة للعلاج الدوائي .

أهمية فيتامين B 12 للجسم

عنصر مهم جدا لتكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ علي الشكل والحجم الطبيعي لخلية الدم الحمراء وتخليق الحمض النووي .

صحة الأعصاب والحفاظ علي سلامة الجهاز العصبي المركزي والأعصاب الطرفية .

الحفاظ علي صحة الأجنة ومنع التشوهات .

الحفظ علي صحة الجلد والشعر والأظافر .

يحافظ علي صحة العظام ويمنع الهشاشة .

يحافظ علي صحة القلب .

الفئات الأكثر تعرضا لنقص فيتامين B 12

التساؤل الذي يطرحه الكثير من هم الأشخاص الأكثر عرضة لنقص هذا الفيتامين وهنا نوضح أن أكثر الأشخاص تعرضا لنقص هذا الفيتامين هم

كبار السن .

الخاضعين للعمليات الجراحية التي تهدف إلي نقص الوزن أو استئصال جزء من المعدة .

مرضي السكر .

متبعي الأنظمة النباتية في الغذاء لفترات طويلة .

أفضل الأطعمة الغنية بفيتامين B 12

هناك بعض الأطعمة الغنية بفيتامين B 12 وهي