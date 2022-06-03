نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطويل الأظافر بمكون واحد طبيعي أقوي وصفات لاقوية وتطويل الأظافر في ثلاث أيام فقط! في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات طبيعية لتقوية الأظافر تعاني كثير من الفتيات بسبب ضعف الأظافر وعدم طولها وتحاول البحث عن أفضل الطرق التي تساعدها على تقوية الأظافر بشكل طبيعي وآمن حيث يوجد بعض المكونات الطبيعية المتوفرة لديك في المنزل تساعد على تقوية الأظافر بشكل سريع وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل من خلال السطور القادمة وعبر موقعنا ثقفني.

وصفات طبيعية لتقوية وتطويل الأظافر

يمكن استخدام زيت جوز الهند الدافئ من خلال تدليك الأظافر لمدة خمس دقائق حيث يساعد هذا الأمر على تحسين الدولة الدموية ويعمل على ترطيب الأظافر ويفضل استخدام هذه الطريقة ثلاث مرات يومياً بشكل يومي للحصول على نتائج سريعة في وقت قليل.

يمكن أيضا استخدام زيت جوز الهند بطريقة أخرى عن طريق خلط كوب من زيت جوز الهند مع ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون ونقع فيها الأظافر لمدة 10 دقائق قبل الذهاب إلى النوم ثم ارتداء قفازات أثناء النوم لكي تتمكن من الحصول على نتائج سريعة.

علاج ضعف الاظافر بخل التفاح

خل التفاح يساعد بشكل فعال على علاج الاظافر الهشة بفضل احتوائه على العديد من العناصر والفيتامينات والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد بجانب حمض الخليج الذي يساعد على محاربة الجراثيم بالأظافر حيث يمكن خلطه بكميات متساوية من خل التفاح الخام والماء في وعاء صغير عدة دقائق ثم يتم شطفها بالماء.

علاج الأظافر بزيت فيتامين e

يمكن استخدام هذا الزيت في تقوية الأظافر حيث يعمل على ترطيبها وتغذيتها ويفضل استخدامها قبل الذهاب إلى النوم وتدليك اليدين لمدة خمس دقائق وفي الصباح يتم شطف اليدين والتي تتمكن من الحصول على نتائج أفضل يفضل تناول حبة من هذا الفيتامين كبسولة واحدة يومياً.

تقوية الأظافر بزيت شجرة الشاي

استخدام زيت الشاي في علاج الأظافر الهشة بجانب أنها تساعد على القضاء على الالتهابات حيث يتم خلط نصف ملعقة من زيت فيتامين e مع قطاعات من زيت شجرة الشاي ويتم تدليك الأظافر لمدة 30 دقيقة ثم شطفها بالماء وأضافت عليها المرطب بعد تجفيفها ويفضل استخدامها مرتين في اليوم لمدة 30 يوم حتى تمكن من الحصول على نتائج سريعة في وقت قليل.

تقوية الأظافر بالليمون

يمكن أخذ نصف حبة من الليمون ودعك بها الأظافر وبعد أن تجف الطوال الليل وفي الصباح يتم شطفها بالماء ثم تقوم بترطيب اليدين ويتم تكرارها بشكل يومي وذلك لمدة 15 يوم سوف تحصلين عن نتائج فعالة.