نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيتزا الطاسة السريعة بدون فرن خفيفة ومقرمشة اعمليها في 10 دقائق في المقال التالي

تعتبر البيتزا من أشهى وأحب الأكلات التى يحبها الكثير من الأطفال والكبار، وهى من أسهل الأكلات التى تصنع فى دقائق معدودة ،ولا تحتاج بيتزا الطاسة من حضراتكم بذل جهد ولا تحتاج الكثير من الوقت، وهى من أنواع البيتزا البسيطة واقتصادية وغير مكلفة وتصلح للغداء والعشاء، وكل مكوناتها بسيطه وموجودة فى كل منزل وتقدري تعمليها فى عشر دقائق فقط، وفيما يلي طريقة عمل بيتزا الطاسة السريعة بحرفية تجعلها أجمل وأطعم من البيتزا الجاهزة فتابعونا لمعرفة التفاصيل. مكونات بيتزا الطاسة كوبان من الدقيق متعدد الاستخدامات. معلقه صغيرة بيكينج بودر. معلقه صغيرة زعتر. ملعقتان كبيرتان من حليب البودرة. نصف معلقة صغيرة من السكر. ملعقة كبيرة خميرة فورية. ملعقة صغيرة بصل بودرة. ملعقة صغيرة ثوم بودرة. كوب ماء دافئ للعجن. ربع كوب زيت نباتي. ملعقة صغيرة من الملح. مكونات حشوة بيتزا الطاسة بسطرمة أو سجق أو هوت دوج أو بواقى فراخ بانية على حسب ما تحب. شرائح زيتون أسود أو شرائح زيتون أخضر على حسب ما تحب. صوص بيتزا. مكيس من الجبن جبنة موزاريلا مبشورة وجبنة شيدر وجبنة رومي مبشورة. فلفل شرائح فلفل أخضر أو فلفل أحمر أو ممكن الاثنين مع بعضهما. شرائح رفيعة من الطماطم. طريقة تحضير عجينة بيتزا الطاسة نقوم بوضع الدقيق متعدد الاستخدامات فى بوله ونضع عليها المكونات الجافه من الحليب البودره و البصل البودر والثوم البودر والزعتر والبيكينج بودر والملح ونقلب جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها. نقوم بعمل إختبار للخميرة الفورية في نصف كوب ماء دافئ، ولازم يكون ماء دافئ ولا هو ساخن ولا هو بارد الماء تستحمله درجة حرارة اليد لأن لو هو ساخن أوى الخميره تفقد تفاعلها فلابد أن يكون الماء دافئ. نضع على خليط الخميرة ملعقة من السكر وتقلب الخميرة الفورية جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها. نقوم بوضع الخميرة المتفاعلة على المكونات الجافة ونضع الزيت ونقوم بالتقليب المستمر حتى تتجانس المكونات مع بعضها ويصبح العجين شبه سائل ولكن ذو قوام ثقيل. نترك العجين يرتاح عشر دقائق قبل تشكيل البيتزا. نقوم بتحضير طاسة مقاس 26 ونقوم بدهنها زيت بسيط حتى لا يلتصق العجين. يتم وضع العجين بسمك متوسط لا هو رفيع ولا هو سميك ونضعها على نار هادئه قليلاً قبل توزيع الحشو عليها. عمر شويل - جدة بيتزا الطاسة السريعة بدون فرن خفيفة ومقرمشة اعمليها في 10 دقائق - ثقفني

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