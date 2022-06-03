نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع خلطة يابانيه لتبييض الوجه واليدين في يوم افضل وصفة لتفتيح البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكل زوارنا اليوم وصفه تبيض الوجه من اول مرة، الوجه الجميل المشرق واليدين نظيفة ولامعة هما حلم كل إمرأة ودليل على جمالها وانوثتها وعنايتها بنفسها الوجه الى تعامل خاص نظرا لما تتعرض له من عوامل تضر بها كالتعرض للشمس دون استخدام واقي شمس ووضع مواد تجميلية كالماكياج وغيرها قد يسبب الإسمرار والبقع السوداء على الوجه لذلك ينصح باستخدام مواد طبيعية للعناية بالوجه واليدين والحفاظ على جمالهما اليك نصائح عن استخدام هذه المواد فى هذا المقال.

الزبادي

يحتوي الزبادي المصنع من اللبن على مواد تفيد البشرة أهم هذه المواد حمض اللاكتيك الذي يعمل على تبيضها لذلك يمكن استخدامه على الوجه للاستفادة منه.

تبييض الوجه واليدين في يوم

طريقة الاستخدام

● يمكن استخدام الزبادي بعدة طرق على البشرة أسهل طريقة هي فرك الزبادي على الوجه واليدين وتركه لمدة عشر دقائق ثم اغسلي بالماء الفاتر كرري هذه العملية مرة يوميا.

● يمكن أيضا تحضير ماسك الزبادي للوجه عن طريق خلط ملعقة صغيرة مع نصف ملعقة من العسل الأبيض، ضعي هذا الخليط على الوجه واليدين لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

● أو قومي بإضافة الزبادي إلى عصير نصف ليمونة وملعقة من دقيق الشوفان لتحصلي على مزيج ضعيها على الوجه لتصبح بشرتك نضرة.

تبييض الوجه واليدين في يومين

الكركم

يحتوي الكركم على مواد مضادة للأكسدة كما أن له خصائص مطهرة وهو أيضا يستخدم لتجميل البشرة وتوحيد لونها ويمكن استخدامه كالآتي.

طريقة الاستخدام

● ضعى 2 ملعقة صغيرة من الدقيق مع ملعقة من الكركم وعصير نصف ليمونة وملعقة صغيرة من اللبن ثم ضعي هذا الخليط على البشرة لمدة عشرون دقيقة حتى يجف ثم افركيه واغسلي بالماء الفاتر.

● يمكن أيضا مزج ملعقة من الكركم إلى ملعقة من الزبادي ووضعه على البشرة واليدين حتى يجف للتفتيح والتبييض.

وصفة ماء الأرز لتبييض البشرة

كما نعلم للأرز الكثير من الفوائد ومن أهم تلك الفوائد للبشرة فتلعب وصفة ماء الأرز دورا هاما في حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وكذلك مكافحة الشيخوخة التي تظهر بشكل مبكر.

فقط كل ماعليكي هو اخذ كمية من ماء الأرز الي مايقارب من 3-4 ملاعق كبيرة وكذلك نفس الكمية من الحليب السائل، ثم قومي بطحن الأرز حتى يصبح طحين وضيفي عليه كمية الحليب وقلبيهم معا حتي يصبح الخليط عجينة ثم وزعيه على كامل وجهك واتركيه لمدة نصف ساعة قبل شطفه بالماء البارد.

وصفة لتفتيح اليدين والارجل سريعا مع الليمون والبطاطس

مع وصفة البطاطس والليمون ستصبح يديكي افتح عدة درجات، فقط اخلطي كمية من عصير البطاطس مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ثم ابدئي بفركي يديكِ بها لمدة دقائق، وتترك لمدة ساعة على الاقل قبل أن تشطف بالماء البارد، ينبغي المواظبة بشكل يومي على على تلك الخلطة لتفتيح يديكي بسرعة فائقة.

خلطة البرتقال لتفتيح البشرة سريعا

مع قشر البرتقال الذي يساعدم في التخلص من البقع الداكنة المت، اكمة على البشرة خلال ايام قليلة وذلك بفضل حامض الستريك الذي يحتوي عليه.

المكونات



ربع ملعقة كبيرة من قشور البرتقال المبشورة

نصف كوب من السكر.

ربع كوب من زيت الزيتون.

3 ملاعق صغيرة مسحوق الزنجبيل.

طريقة اعداد الوصفة



عليكي بتحضير جميع المكونات في وعاء ومزجهم جيدا ثم استخدمي الخليط على قطعة قطن نظيفة ويوزع على كامل الوجه ويترك لمدة ربع سلعة قبل أن يشطف بالماء البارد.

وصفة الشوفان لتفتيح البشرة

مع وصفة الشوفان والعسل التي اثبتت فعليتها في تبييض الوجه في أقل وقت مع اتابعها عن طريق مزج ثلاث ملاعق كبيرة دقيق الشوفان مع 1 ملعقة كبيرة عسل مع 1 بياض بيضة ثم تخلط جيدا وتوزع على كامل البشرة وتترك لمدة عشرون دقيقة حتي تجف ثم اغسلي وجهك بالماء، الدافئ كرري الوصفة مرة واحدة من كل أسبوع وستلاحظين الفرق بنفسك.

خلطة الطماطم والنشا لتبييض الوجه من أفضل الوصفات التي تم استحدامها في تبييض الوجه واليدين هي وصفة الطماطم والنشا فلكل مكونومن المكونان يساعد بشكل كبير في تفتيح البشرة وازالة البقع الداكنة من على الوجه، فقط ما عليكي هو دمج ملعقة من عصير الطماطم مع ملعقة من مسحوق النشا، ثم اغمسي قطعة قطن نظيفة في الخليط وتوزع على البشرة برفق ونترك المزيج لمدة ساعة قبل أن يشطف بالماء الفاتر، تكرر الوصفة مرة من كل أسبوع.

وصفة زيت الخروع لشد البشرة وتبييض الوجه سريعا

تعتبر من اقوي الخلطات الفعالة في تبييض وشد البشرة هي وصفة زيت الخروع التي اثبتت قدرتها المذهلة في ازالة بقع الوجه ة والتصبغات والعمل على علاج مشاكلها جميعا، وذلك منخلال المواظبة على توزيع نصف ملعقة من زيت الخروع يوم وراء يوم وسترين نتيجة مبهرة.