نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكبيبة الشامي بالبرغل من غير ماتفك بطعم حكاية في المقال التالي

تعد الكبيبة من الأكلات الشهية التى تقدم فى بلاد الشام، والتى اشتهرت تقديمها بعد ذلك فى الكثير من الدول وذلك لطعمها الجميل المميز، فهى تتكون من طبقة خارجية وطبق من الحشو وكلاهما يحتويان على اللحمة المفرومة والطبقة الخارجية تحتوى على البرغل بفوائده المتعددة، والحشو يحتوي على المكسرات التى تعطيها الطعم والنكهة المختلفة وتزيد من قيمتها الغذائية، وعادة ما يكثر طلبها من المطاعم وذلك ظناً من ربات المنزل على عدم القدرة على عملها فى المنزل، لأنها بتطلع مش مظبوطة وبتفك عند القلي ولكننا اليوم سوف نعلمكم الطريقة الصحيحة لعملها، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير الكبيبة الشامي بالبرغل بالتفصيل. مكونات الكبيبة الشامي بالبرغل تحتوى الكبيبة الشامي بالبرغل على مكونات للعجينة الخارجية ومكونات للحشو وهى غير مكلفة وبسيطة وهى كالتالي: للطبقة الخارجية ١/٢ كيلو من اللحمة المفرومة الخالية من الدهن.

حبة كبيرة من البصل.

٣/٤ كيلو من البرغل.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة. للحشو ١/٢ كيلو من اللحمة المفرومة.

٢ حبة كبيرة من البصل.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

زيت ذرة.

١/٢ ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

ملح حسب التذوق.

اى نوع من المكسرات ( لوز أو زبيب أو صنوبر ) حسب الرغبة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل الكبيبة الشامي بالبرغل سهلة وبسيطة ويمكنك عملها بكل سهولة فى المنزل من غير ماتفك منك وهى كمايلي: أولا نقوم بتنقية البرغل جيداً من الشوائب ثم نغسله كويس وننقعه فى الماء لمدة نصف ساعة على الأقل أو ساعة حتى يصبح لين. بعد ذلك نقوم بتصفيته جيداً من الماء بواسطة مصفاة أو شاش نظيف مع عصره كويس. نقطع عليه البصل ونضعه فى الكبة أو المفرمة ونفرمه جيداً عدة مرات حتى يصبح الخليط ناعم جداً. بعد ذلك نقوم بإضافة التوابل على اللحمة ونخلطها كويس ثم نضيف خليط البرغل السابق ونفرمهم بالمفرمة أو الكبة حتى يصبح الخليط ناعم جداً. لو كانت الخلطة ناشفة عند الفرم ممكن نضيفلها شوية من الماء المثلج أو الثلج. ثم نضعها فى علبة داخل الثلاجة حتى تتماسك ويسهل تشكيلها. بعد ذلك نقوم بتجهيز الحشوة ونحضر طاسة ونضع بها شوية من الزيت ونضعها على النار ثم نضيف عليها البصل بعد فرمه كويس ونشوحه شوية. ثم نضيف عليه اللحمة ونتبلها بالملح والفلفل وجوزة الطيب حتى تنضج. أول ما تستوي نضيف عليها المكسرات اللى نفضلها ونقلبهم مع بعض كويس. نخرج الخليط السابق من الثلاجة ونشكله بالشكل المعتاد لها أو المعروف. وذلك بأخذ قطعة من العجين بحجم البيضة ونكورها مع تبليل اليد بالماء البارد ونعمل داخلها فجوة ونضع بها ملعقة من الحشو ثم نغلقها بالشكل المعتاد. نرصها فى طبق فويل ونضع كيس ونرص طبقة تانية ونغطيها بالبلاستيك ونضعها فى الفريزر حتى تتجمد. ثم نخرجها ونقليها فى زيت غزير ساخن ونراعى عدم وضع كمية كبيرة منها مرة واحدة فى الزيت حتى لايرد الزيت وتصبح طرية وتفك وتفتح أثناء القلي. كذلك لا نقوم بتقليبها الا بعد ما تتحمر من تحت ثم نقلبها بالراحة خالص على الناحية التانية حتى تتحمر. نخرجها من الزيت على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد. ثم نضعها فى طبق التقديم المفروش بالبقدونس وتقدم وبالف هنا وشفا. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكبيبة الشامي بالبرغل من غير ماتفك بطعم حكاية - ثقفني

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