نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوكيز الشوفان اللذيذ المشبع هنخس بسرعة ونأكل حاجة حلوة مغذية في المقال التالي
كوكيز الشوفان هو وصفة اليوم، فوصفة اليوم سهلة ولذيذة وهي وصفة كوكيز الشوفان والزبيب، فالكوكيز هو من الحلويات الغربية وهو طريقة من طرق البسكويت المقرمش على شكل دائري، ويتم تحضيره مع الكثير من الحشوات مثل الزبيب والمكسرات لتزين الوجه.
كوكيز الشوفان للدايت
ويساهم كوكيز الشوفان من يتبعون أنظمة انقاص الوزن الزائد، ولذلك يفضلونه كثير من السيدات ممن يقومون بعمل الريجيم، فالشوفان معروف بتقليل شهية الانسان لانه يحتوي على سعرات حرارية منخفضة، وأيضاً كوكيز الشوفان من حلاوة طعمه يحبه الكبار والأصفال وتعد كوجبة إفطار شهية تقدم مع كوب شاي ساخن أو كوب حليب ساخن، وفيما يلي المكونات والطريقة المظبوطة لعمل كوكيز الشوفان.
مقادير كوكيز الشوفان بالزبيب
- كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب ونصف سكر ناعم.
- ملعقة كبيرة عسل أسود.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ملعقة صغيرة قرفة.
- ملعقة صغيرة بيكينج بودر.
- بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.
- ثلاثة أكواب من الشوفان.
- كوب من الزبيب أو المكسرات.
- كوب ونصف من الدقيق متعدد الاستخدامات.
- رشة ملح طعام ناعم.
طريقة عمل كوكيز الشوفان
- نضع فى بولة عميقة الزبدة والسكر ونضربهم بالمضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط كريمي ولونه أبيض فاتح.
- نضع البيض بدرجة حرارة الغرفة والفانيليا ونخلط بالمضرب الكهربائي حتى تتجانس المكونات مع بعضها ثم نضع العسل الأسود ونخلطهم جيداً.
- نقوم بنخل المواد الجافة الدقيق مع القرفة والبيكينج بودر والملح ونخلطهم مع بعض جيداً ونضع الشوفان والزبيب واخلطهم جيداً حتى يلم العجين ويتماسك.
- نقوم بعمل أشكال بسكويت ونضعه في صينية مدهونة زيت خفيف ونضع ورق زبدة ثم نضع عجين الشوفان.
- ندخله على فرن ساخن في درجة حرارة 185 درجة لمدة 12 إلى 15 دقيقة حتى تكون الحروف أخذت لون ذهبي وينضج بشكل كامل.
- يتم رفع الكوكيز من الصينية بعدما يبرد ويتماسك ويوضع في طبق التقديم ويقدم بألف هنا وشفاء.
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