كوكيز الشوفان اللذيذ المشبع هنخس بسرعة ونأكل حاجة حلوة مغذية

كوكيز الشوفان هو وصفة اليوم، فوصفة اليوم سهلة ولذيذة وهي وصفة كوكيز الشوفان والزبيب، فالكوكيز هو من الحلويات الغربية وهو طريقة من طرق البسكويت المقرمش على شكل دائري، ويتم تحضيره مع الكثير من الحشوات مثل الزبيب والمكسرات لتزين الوجه.

كوكيز الشوفان للدايت

ويساهم كوكيز الشوفان من يتبعون أنظمة انقاص الوزن الزائد، ولذلك يفضلونه كثير من السيدات ممن يقومون بعمل الريجيم، فالشوفان معروف بتقليل شهية الانسان لانه يحتوي على سعرات حرارية منخفضة، وأيضاً كوكيز الشوفان من حلاوة طعمه يحبه الكبار والأصفال وتعد كوجبة إفطار شهية تقدم مع كوب شاي ساخن أو كوب حليب ساخن، وفيما يلي المكونات والطريقة المظبوطة لعمل كوكيز الشوفان.

مقادير كوكيز الشوفان بالزبيب

كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة. كوب ونصف سكر ناعم. ملعقة كبيرة عسل أسود. ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة صغيرة قرفة. ملعقة صغيرة بيكينج بودر. بيضتان بدرجة حرارة الغرفة. ثلاثة أكواب من الشوفان. كوب من الزبيب أو المكسرات. كوب ونصف من الدقيق متعدد الاستخدامات. رشة ملح طعام ناعم.

طريقة عمل كوكيز الشوفان