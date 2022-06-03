النشا وحليب البودرة السحري: لبشرة أفتح ثلاث درجات وتحدي2022

نقدم اليوم النشا وحليب البودرة السحري , لتفتيح البشرة حيث تعد البشرة ومشاكلها واسمرار الشمس التصبغات خصوصا في الصيف والمصيف ودرجات الحرارة العالية ومياه البحر المالحة كل هذا عوامل تؤدي إلي مشاكل البشرة مثل بشرة غامقة حب الشباب والكلف والنمش هالات سوداء فمن الصعب أجد الحل لهذه المشاكل إلا تدخل بكريمات التي تعمل علي تفتيح البشرة ولكن تضر شيء أخر فلا محالة من البحث في الطبيعة بمواد طبيعية لو ما نفعت البشرة لاتؤذية أبدا لهذا ما المانع من التجربة لهذا جاءنا أليكم بهذا الماسك الروعة الذي يعمل على تفتيح البشرة وتفتيح الهالات السوداء ويعمل علي أزاله النمش والبقع الداكنة في الوجه لأنه الماسك الأقوى علي الأطلاق يعطي البشرة فيتامينات اللازمة لبشرة هذا الماسك يسمي بالكنز المنزلي ذات مكونين فقط أليكم في هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم اليوم طريقة عمل النشا وحليب البودرة السحري للبشرة خرافي وتحدي٢٠٢٢.

مكونات عمل النشا وحليب البودرة السحري لتبييض البشرة وتفتيحها بشكل مبهر

نقدم لكم مكونات الماسك سهلة وبسيطة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

٢ملعقة من النشا.

٢ملعقة من الحليب البودرة.

ماء.

طريقة التحضير

إليكم طريقة التحضير بطريقة سهلة وسحرية للغاية وتحدي هي كالتالي:-

نحضر وعاء نظيف نضع فيه ٢ملعقة من النشا ٢ملعقة من الحليب البودرة. ونقلب النشا مع الحليب البودرة جيدا لمزج مع بعض. نضع الماء بتدريج حتي يصبح الخليط مثل الكريم الآن جاهز الماسك للاستخدام.

طريقة الاستخدام

نتعرف الآن علي ابسط طريقة لكيفية استخدام الماسك بكل سهولة وهي كما يلي:-

نغسل الوجه جيدا ونتخلص من أي أتربة أو كريمات وبعد ذلك نضع الماسك علي الوجه بحركات دائرية .

ونترك الماسك على البشرة لمدة عشر دقائق بعد ذلك نغسل الماسك وننشف البشرة ونضع أي كريم مرطب.

نضع هذا الماسك كل أسبوع مرة واحدة سوف تلاحظ الفرق من اول أسبوع لبشرة أفتح ثلاث درجات.

فوائد النشا وحليب البودرة السحري لتبييض البشرة بشكل مبهر

نتعرف الآن علي بعض الفوائد الخاصة بالماسك الرهيب لتبييض البشرة بكل سهولة وهي كالاتي:-