طول عمرنا بنعمل الكيك غلط شوفي كيكة الحلة علي البوتجاز هشة مثل القطن اتحداكي هتعمليها حالا

الكثير من السيدات يرغبن في إعداد العديد من المخبوزات وعلى رأسهم الكيكة ولكنهم لديهم مشكلة عدم وجود فرن، لذا طريقة عمل الكيكة الحلة على البوتجاز حازت على نسب بحث عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، خاصة بعد تجربتها من قبل العديد من السيدات بالمنزل ولم ينتج عنها كيكة هشة واسفنجية مثل التي يتم طهيها بالفرن، لذا اليوم سنوفر طريقة عملها بمقادير مضبوطة تضمن نجاح الوصفة خطوة بخطوة بشكل تفصيلي وستحصلين على أشهى كيكة على الإطلاق وبأقل تكاليف ممكنة.

مكونات كيكة الحلة على البوتجاز

بمكونات سهلة وغير مكلفة متوفرة بمطبخك ستعدين أشهر وصفة حلويات يحبها الكبار والصغار، وفيما يلي المكونات الخاصة بها:

ثلاث بيضات.

واحد كوب من الدقيق الأبيض.

واحد كوب من السكر الأبيض.

½ كوب من اللبن.

½ كوب من الكاكاو الخام ( كيكة الشوكولاته حسب الرغبة).

½ كوب نشا.

¼ كوب زيت.

م.ك بيكنج بودر.

م.ص ملح طعام.

½ كوب من الخل.

½ ملعقة من الفانيليا البودر.

طريقة عمل كيكة الحلة على البوتجاز

يتم نخل الدقيق أولاً ووضعه جانباً.

يتم خلط كلاً من السكر والفانيليا واللبن والزيت معاً بواسطة الخلاط الكهربائي.

يتم إضافة النشا و الكاكاو إلى الدقيق السابق نخله ثم يتم إضافة البيكنج بودر.

يتم سكب خليط السوائل السابق تحضيره في الخلاط على خليط الدقيق بشكل تدريجي حتى الحصول على قوام الطحينة الثقيلة نوعاً ما.

يتم تحضير صينة ووضعها على النار قليلاً لتكتسب بعضاً من الحرارة.

يتم وضع حلة بها ماء على النار ونتركها حتى الغليان.

يتم وضع خليط الكيكة في وعاء أخر ووضعه فوق الماء المغلية مع تغطيته بشكل جيد حتى لا يتسرب الهواء إليه بواسطة قطعة من الألومنيوم.

بعد مرور نصف ساعة يتم كشفها وفي حالة نضجها تماماً يتم غلق النار عليها.

طريقة عمل صوص الشيكولاته

يمكن تزيين الكيكة بواسطة صوص الشيكولاته من خلال المكونات التالية: