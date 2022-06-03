نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب كوكاكولا تخلصي من تشققات القدمين والاسمرار مجربة تقشير تنعيم ترطيب وتبييض فوري في المقال التالي
تعاني الكثير من السيدات والفتيات من تشققات القدمين التي تحدث لهم نتيجة الأعمال المنزلية الشاقة وأيضا عدم اهتمامهم بترطيب القدمين بشكل يومي وقلة شرب المياه وقلة تناول الخضروات والفواكه أدت جميع هذه الأشياء إلى حدوث جفاف شديد للقدمين يؤدي إلى حدوث تشققات في كعبين القدم مع وجود الأسمرار الشديد وتكون تلك التشققات عبارة عن خطوط صغيرة توجد في الكعب تؤدي إلى الأحراج وشكل غير لائق فقامت هؤلاء بالبحث عن أفضل الطرق التي تساعد على التخلص من تشققات القدم لذلك سوف نوضح لكم أفضل الطرق عن طريق الكوكولا من خلال هذا المقال.
مكونات تحضير وصفة تشققات القدم
نجد عندما نتحدث عن وصفة تشققات القدم فأنها تتكون من عدة مكونات بسيطة وسهلة ومتوفرة في جميع منازلنا وسوف نوضح لكم المكونات اللازمة من خلال النقاط التالية..
- كوب كوكولا.
- ماء ساخن.
- ملح خشن.
- ملعقة شامبو الشعر.
- ملعقة من بلسم الشعر.
- نصف كوب خل.
طريقة تحضير وصفة تشققات القدم
نجد عندما نقوم بتحضير تلك الوصفة فأنها تكون تحتاج إلى خطوات بسيطة جدا لتحضيرها سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- نحضر وعاء ونضع به كوب الكوكولا والخل وتقليبهم جيدا حتى يحدث تجانس للمكونات.
- نقوم بعد ذلك بوضع الماء الساخن عليهم وتقليبهم جيدا حتى نحصل على مكونات متجانسة.
- نقوم بعد ذلك بوضع الشامبو والبلسم مع التقليب المستمر حتى نحصل على أفضل النتائج.
- ثم بعد ذلك نقوم بوضع الملح الخشن مع التقليب المستمر حتى نحصل على أفضل خلطة للتخلص من تلك التشققات.
- نقوم بوضع القدمين داخل الماء الساخن ونتركهم حتى تنخفض دجة حرارة الماء.
- ثم نقوم بعد ذلك بفرك القدمين بحجر الاقدام أو بواسطة ليفة خشنة حتى يتم تقشير الجلد الميت تماما.
- نقوم بعد ذلك بترطيب القدمين بواسطة زيت الزيتون أو الفازلين.
- نلاحظ أنه تم تقشير الجلد الميت تماما والتخلص من تشققات القدم بشكل نهائي.
- يجب على جميع السيدات استخدام هذه الوصفة بشكل متكرر للحصول على قدمتين ناعمتين مثل الحرير والتخلص من تشققات القدمين بالكامل.
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