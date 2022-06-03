نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز سري في مطبخك هيخلصك من شعر الوجه والجسم كله بدون ألم في دقيقتين أقوي من الليزر في المقال التالي

عمر شويل - جدة إزالة شعر الوجه والجسم من المشاكل التي تؤرق العديد من الأشخاص نظراً للألم الذي يتعرض له تلك الأشخاص في سبيل التخلص من الشعر الزائد والغير مرغوب فيه، وعلى الرغم من انتشار العديد من المنتجات التي تؤدي الغرض المطلوب إلا أن الكثير منها لا يحقق النجاح في التخلص من كامل الشعر الزائد بل ويعمل على زيادته في المرات القادمة، لذا يتم الاتجاه دوكاً إلى الطبيعة للحصول على أحد مكوناتها التي تعمل على إزالة الشعر الزائد بدون ألم وهذا هو محور حديثنا اليوم.

مكونات في مطبخك لإزالة شعر الوجه والجسم

يمكنك الحصول على وصفة بمكونات بسيطة متواجدة بمطبخك ستساعد على التخلص بشكل سريع من الشعر الغير مرغوب فيه وعدم الشعور بالألم في ذات الوقت، وفيما يلي المكونات المقصودة واللازمة لتحضير الوصفة:

ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة من الخميرة الفورية.

قطرات من عصير الليمون أو ماء الورد.

طريقة التحضير:

يتم مزج المكونات السابقة على المنطقة المراد إزالة الشعر منها، ويتم تركه حتى يجفف تماماً على الجسم.

أثناء وضع الخليط السابق على الجسم يتم عمل الوصفة التالية لإزالة الشعر.

وصفة طبيعية لإزالة الشعر من الوجه

المكونات:

مقدار مناسب للوجه من بودر الشبه.

قطرات من ماء الورد.

طريقة التحضير:

يتم خلط المكونات السابقة معاً حتى الحصول على عجينة متماسكة ثم فردها على كامل الوجه بشكل متساوي والانتظار حتى مرور نصف ساعة ثم نبدأ بإزالته عكس اتجاه الشعر.

وصفة فعالة في التخلص من شعر الجسم

المكونات:

عسل.

سكر.

ليمون.

طريقة التحضير

في وعاء عميق يتم مزج كلاً السكر والعسل والليمون على البارد ثم يتم وضعه داخل الميكروويف حتى تتجانس وتنصهر المكونات معاً، ثم يتم تركه جانباً حتى يبرد قليلاً‘ في هذة الأثناء يتم تطبيق الوصفة الخاصة بالألم المذكورة في الفقرة الأولى على المنطقة المراد إزالة الشعر منها بالجسم، وبعد مرور نصف ساعة يتم توزيع خليط العسل على كامل المنطقة المراد إزالة الشعر منها ونزعه عكس اتجاه الشعر، وبعد الانتهاء وتنظيف المنطقة جيداً يمكن استخدام معجون الترمس للتقليل من ظهور الشعر بكثافة المرات المقبلة.