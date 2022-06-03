نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار الهنود.. ضعيها تحت الإبطين 10 دقائق وتخلصي من السواد ورائحة العرق للابد تبيض وتعطير ورائحة كالمسك في المقال التالي
نجد أن مع وصول فصل الصيف تزداد كمية العرق التي يفرزها الجسم ويتميز العرق برائحته السيئة التي لا حل لها مع تزايد كمية السواد تحت الأبطين نتيجة للتعرق ونجد عند استخدام مزيلات العرق تكون غالية الثمن مع أنها تمنع غدد العرق من القيام بدورها الطبيعي وتؤدي تلك المزيلات إلى توقف أفراز كمية العرق مما يؤدي على المدى البعيد إلى حدوث الأمراض الخطيرة مع السرطان لذلك سعت ربات المنازل إلى البحث عن الطرق الطبيعية التي تساعدنا على التخلص من التعرق وبمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضح لكم طريقة عمل الوصفة وكيفية تحضيرها من خلال هذا المقال.
المكونات الطبيعية للقضاء على العرق
يكون العرق والرائحة المنبعثة منه من أكثر الأشياء التي تؤدي إلى الإحراج وأيضا كثرة السواد الموجود تحت الأبطين لذلك سوف نوضح لكم المكونات اللازمة لأفضل الوصفات التي تساعدنا في التخلص من التعرق والسواد من خلال النقاط التالية..
- نشا.
- ماء ورد.
- ملح.
- ليمون.
- شبة مطحونة.
طريقة تحضير الوصفة
تحضر الوصفة بعدة خطوات سهلة وبسيطة فهي لا تحتاج إلى الكثير من الجهد والتعب بل إلى عدة خطوات يمكن للجميع القيام بهم بأسهل الطرق وسوف نوضح لكم خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..
- نحضر النشا والشبة ونقوم بخلطهم سويا.
- ثم نقوم بعد ذلك بعصر نصف ليمونة عليهم ونقوم بتقليبهم حتى تتجانس المكونات.
- نقوم بوضع ماء الورد والملح ونقلب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.
- نقوم بوضع الخلطة تحت الأبط ونتركها لمدة ١٠ دقائق ثم نقوم بفركها.
- نلاحظ أن تلك الوصفة من أكثر الوصفات الفعالة للتخلص من العرق والسواد معا في وقت واحد.
- أن هذه الوصفة تتميز بأنها رخيصة الثمن ولا تكلفنا أي مصاريف غالية.
- تعمل تلك الوصفة على إعطاء الشخص الرائحة المنعشة التي يريدها.
- تساهم الوصفة بأن العرق سوف يخرج بصورته الطبيعية ولكن رائحته تكون ذكية.
- على جميع السيدات والفتيات والكبار والصغار بتجريب تلك الوصفة للحصول على أفضل النتائج.
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