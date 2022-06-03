نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفري فلوسك.. سر عمل التونه المعلبة في البيت بنفس طريقة المصانع تكفي 5 شهور أنضف واحلي من الجاهزة في المقال التالي
يعشق الكثير منا التونة فهي تكون من الوجبات السريعة التي يعشقها الكثير منا وتتميز بمذاقها الجيد الذي لا مثيل له إلى جانب ذلك يعشقها الصغار أيضا ولكن عند شراءها من الخارج نجد أنها من أنواع المعلبات التي تحتوى على نسبة عالية من المواد الحافظة لذلك تكون مضرة جدا لصحتنا ومع الوقت يمكن أن تسبب الكثير من الأمراض مثل السرطان وأمراض القلب وتلف المخ وتدميره لأنها تكون من الأطعمة المصنعة إلى جانب ذلك فأن سعرها يكون غالي الثمن لذلك ونظرا إلى إرتفاع الأسعار وخوفا على الصحة قامت ربات المنازل بالبحث والاطلاع حول عمل التونة في المنزل بمكونات سعلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضح طريقة تحضير التونة من خلال هذا المقال.
مكونات تحضير التونة المنزلية
يجب تقليل شراء التونة الجاهزة لأنها من الأطعمة المصنعة التي تقوم بتدمير المخ وتحتوي أيضا على مادة ذئبق مضرة جدا لصحتنا لذلك استطعنا أن نحضر لكم المكونات اللازمة لعمل التونة المنزلية ونجد أنها تتكون من مكونات بسيطة وسهلة وليست غالية الثمن سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- سمك تونة.
- خل.
- ليمون.
- فلفل.
- شطة.
- علبة فارغة.
- بصل.
- بقدونس.
- زيت اكل.
- زعتر.
- كزبرة.
- كرفس.
- توابل سمك.
طريقة تحضير التونة المنزلية
عندما نقوم بتحضير التونة نجد أن طريقة تحضيرها تكون سهلة وبسيطة إلى جانب ذلك سوف تعطينا كمية كبيرة يستمتع الكثير من أفراد الأسرة بتناولها وسوف توضح طريقة التحضير من خلال النقاط التالية..
- نحضر السمك ونقوم بتنظيفه جيدا والتخلص من الزعانف وقطع الراس.
- نقوم بعد ذلك بغسله جيدا حتى نحصل على نظافة ممتازة.
- نقوم بترك السمك لمدة ساعة لكي يتم تصفيته.
نقوم بعد ذلك بتقطيعه والتخلص من الشوك.
- ثم بعد ذلك نحضر وعاء ونقوم ونضع به ماء مع الكرفس والبصل والليمون.
- يتم وضع مصفى على الوعاء ويوضع بها السمك ونقوم بتغطيته حتى يتم سواه على البخار.
- نأخذ السمك ونضعه في علبة بعد تمام السواء ونضع عليه. الليمون والخل والشطة والفلفل.
- يوضع في الثلاجة بعض الوقت حتى يتشرب من الخليط.
- نقوم بعد ذلك بإحضاره وتناوله وبالهناء والشفاء.
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