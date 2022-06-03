نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة بمليون جنيه.. ضعي الخوخ في المياه المغليه 5 دقائق ومش هتصدقي النتيجة ندمت أني معرفتهاش من زمان !! في المقال التالي
يعشق الكثير منا الخوخ حيث يكون من الفواكه الصيفية اللذيذة ويكون منه نوعين خوخ بلدي وسكري ونجد أن للخوخ الكثير من الفوائد حيث يساعد في ترطيب الجسم ومد الجسم بالمياه التي يحتاج إليها كذلك هو مفيد جدا لعملية الهضم وتحسينها والتخلص من الإمساك وعندما نقوم بتناول الخوخ نقوم بتناوله بالطريقة المعتادة وهي غسله وتناوله ولكن ما يجهله الكثير هو أنه يكون للخوخ طريقة جديدة لتناوله وهي وضعه في الماء لمدة ٥ دقائق وتكون تلك الطريقة صحية جدا وسوف نوضح طريقة عملها من خلال النقاط التالية..
مكونات عمل الخوخ على النار
تكون هذه الطريقة من الطرق الحديثة المعتادة التي لا يعلمها الكثير وتعطينا طعم مميز للخوخ وتتكون من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
المكونات:
- خوخ.
- ماء.
- رشة ملح.
- ٣ ملاعق سكر.
طريقة تحضير الخوخ على النار
نجد عندما نقوم بتحضير تلك الوصفة تحتاج إلى كثير من الجهد وسوف نوضح خطوات التحضير اللازمة من خلال النقاط التالية..
- نحضر وعاء ونضع به الماء ونضع به رشة ملح ونضعه على النار ونترك الوعاء على النار حتى تمام الغليان.
- نضع الخوخ به ونتركه لمدة خمس دقائق ثم نخرجة.
- نقوم بعد ذلك بتقشير الخوخ بشكل سهل ونقوم بتقشيره.
- ثم نضع القشر في الوعاء الذي قمنا بوضع الخوخ به في السابق مع ٣ ملاعق مع السكر.
- ثم بعد ذلك نقوم بتقطيع الخوخ الذي لدينا ووضعه في أكواب.
- ثم بعد ذلك نأخذ من الماء الذي يوجد فيه القشر ونضع داخل الأكواب.
نقوم بترك الخليط يبرد ثم نقوم بوضعه في الثلاجه حتى يبرد.
- ثم بعد ذلك نخرج الأكواب ونقوم بتناولهوبالهناء والشفاء.
- تجعل هذه الطريقة الخوخ بطعم أفضل وخاصة لمن لا يحبون طعمه من الأطفال.
- أن هذه الطريقة سهلة وجديدة يجب على جميع السيدات القيام بتنفيذها حتي يستمتعوا بطعم جيد للخوخ ورائع.
- تساهم هذه الطريقة في الاستمتاع بجميع فوائد الخوخ المعروفة.
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