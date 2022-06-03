فكرة بمليون جنيه.. ضعي الخوخ في المياه المغليه 5 دقائق ومش هتصدقي النتيجة ندمت أني معرفتهاش من زمان !!

يعشق الكثير منا الخوخ حيث يكون من الفواكه الصيفية اللذيذة ويكون منه نوعين خوخ بلدي وسكري ونجد أن للخوخ الكثير من الفوائد حيث يساعد في ترطيب الجسم ومد الجسم بالمياه التي يحتاج إليها كذلك هو مفيد جدا لعملية الهضم وتحسينها والتخلص من الإمساك وعندما نقوم بتناول الخوخ نقوم بتناوله بالطريقة المعتادة وهي غسله وتناوله ولكن ما يجهله الكثير هو أنه يكون للخوخ طريقة جديدة لتناوله وهي وضعه في الماء لمدة ٥ دقائق وتكون تلك الطريقة صحية جدا وسوف نوضح طريقة عملها من خلال النقاط التالية..

مكونات عمل الخوخ على النار

تكون هذه الطريقة من الطرق الحديثة المعتادة التي لا يعلمها الكثير وتعطينا طعم مميز للخوخ وتتكون من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

المكونات:

خوخ.

ماء.

رشة ملح.

٣ ملاعق سكر.

طريقة تحضير الخوخ على النار

نجد عندما نقوم بتحضير تلك الوصفة تحتاج إلى كثير من الجهد وسوف نوضح خطوات التحضير اللازمة من خلال النقاط التالية..