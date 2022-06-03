ضعي التمر على الخيار ولن تصدقي النتائج مدهشة ندمت أني معرفتهاش من زمان مش هتخطر على بالك !

تتعدد الأساليب المتبعة في زيادة الوزن والتسمين، ولكن أخر ما تم التوصل إليه وأثبت فاعلية في تحقيق التسمين المطلوب هو وضع التمر على الخيار فكلاهما يشتملان على الكثير من العناصر الغذائية الهامة جداً للجسم وتساعد على مده بالطاقة والحيوية، وفي نفس الوقت تساهم في حصوله على بعضاً من الكيلو جرامات، لذا من خلال مقالنا اليوم سنوفر مشروب صحي جبار في تسمين الجسم بشكل سريع في حال تم تناوله باستمرار، إلى جانب التعرف على الفوائد والمميزات التي يحققها كلا العنصرين للجسم وكيفية الاستفادة منه.

وصفة التمر والخيار للحصول على وزن مثالي

وصفة التسمين مكوناتها متوفرة في أي منزل ويسهل إحضارها وهي كما يلي:

ثلاث ثمرات من الخيار.

ثلاث ثمرات من التمر.

كوب من اللبن خالي الدسم.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ربع ملعقة من الفانيليا.

مقدار مناسب من الماء.

طريقة تحضير وصفة التمر والخيار

في إناء تم وضعه على نار متوسطة يتم إضافة كلاً من اللبن خالي الدسم وبعضاً من الماء ويتم مزجهم جيداً.

عند وصول الخليط لدرجة حرارة متوسطة يتم رفعه من على النار وتركه جانباً وإضافة كُلاً من التمر وبودر الزنجبيل.

يتم تقليب المكونات السابقة بشكل جيد حتىتمتزج تماماً.

يمكنك ترك الخليط بدرجة حرارة الغرفة وفي اليوم التالي يتم وضعه في الخلاط الكهربائي للحصول على قوام العصير.

يمكن تناول شرائح الخيار جانب عصير التمر السابق تحضيره.

كما يمكن الاحتفاظ به داخل الثلاجة وتناوله في الصباح الباكر على وجبة الإفطار.

فوائد التمر والخيار لزيادة الوزن

التمر من الثمرات التي توفر سعرات حرارية عالية للجسم، حيث أن النصف كوب من مشروب التمر يحتوي على 266 سعر حراري، كما أن العشر ثمرات من التمر تمد جسم الإنسان بأكثر من 660 سعر حراري.