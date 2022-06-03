معجزة.. اخلط زيت الزيتون مع الموز وضعه مرة واحدة قبل النوم ولن تستغني عنها طيلة حياتك

يعتبر خلطة زيت الزيتون مع الموز من أكثر الخلطات أهمية لما يحتويه كل من زيت الزيتون والموز من مواد تساعد في تفتيح الجسم حيث يحتويان هذان المكونان على فيتامينات وأملاح معدنية ويساعدان في شد الترهلات والتخلص من الدهون وسوف نعرض في هذا المقال أهمية زيت الزيتون مع الموز وكيف يمكن أن يؤثر على الشخص.

طريقة تحضير زيت الزيتون مع الموز

هناك عدة طرق لتحضير زيت الزيتون مع الموز وسوف نعرض خلال تلك السطور طرق سهلة لتحضيرهما معًا.

المكونات

زيت زيتون.

موز.

نقوم بتقطيع الموز إلى قطع صغيرة ونقوم بهرس الموز.

ونقوم بإضافة ملعقتين كبار من زيت الزيتون ونقوم بتقليبهم حتى يصبح الخليط متجانس.

نقوم بوضع تلك المكونين على الجسم وفي مناطق الدهون المتراكمة ويمكن وضعهم على الوجه أيضًا.

أهمية زيت الزيتون مع الموز

توجد فوائد عديدة لزيت الزيتون والموز وسوف نعرض أهميتهما وكيف يمكن الاستفادة من تلك الخليط خلال تلك السطور.

يحتوي زيت الزيتون والموز على الكثير من المواد المفيدة فعند وضعه على الجسم يساعد في تفتيح المناطق الداكنة كما يساعد في التخلص من الدهون المتراكمة تحت الجلد.

يساعد الموز مع زيت الزيتون في التخلص من الخطوط البيضاء الموجودة على الجسم خاصة بعد فقدان كم من السعرات الحرارية كما يساعد في التخلص من كلف الحمل المزعج لدى كثير من السيدات.

يمكن استخدامه على الشعر أيضًا حيث يعطي ذلك الخليط اللمعان والنعومة المطلوبة لكل سيدة كما يساعد على فرد الشعر.

يساعد ذلك الخليط على منع تقصف الشعر كما أنه يعتبر من الوصفات التي تعمل على تطويل الشعر.

يساعد في التخلص من الشعر التالف وإعادة و الشعر من جديد.

فوائد زيت الزيتون مع العسل

توجد فوائد لا حصر لها من تلك الخليط سواء على الجسم أو عند تناوله وسوف نتناول أهميته بالتفصيل.

يساعد تلك الخليط الطبيعي على التخلص من الخطوط البيضاء الموجودة في الجسم خلال شهر واحد.

تساعد في التخلص من المسام الواسعة وتنظيف البشرة.

تساعد في التخلص من خطوط الوجه وآثار الشيخوخة المبكرة.

يساعد في تبيض البشرة والتخلص من الحروق الناتجة من آثار الشمس.

لتلك الخليط أثر قوي وفعال في التخلص من الدهون المتراكمة وخاصة الموجودة تحت الجلد.

يساعد تلك الخليط في التخلص من الترهلات الموجودة بالجسم حيث يساعد كل من زيت الزيتون والليمون على شفط الدهون.

تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بسرعة

يمكن تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بسرعة الصاروخ باستخدام ملعقة من القهوة مع ملعقة من النشا مع ملعقة من الجلسرين مع ملعقة من زيت الورد ثم قومي بوضع هذا الخليط على بشرتك سوف تلاحظين الفرق بين أيام في بياض ونعومة بشرتك من أول استعمال تحصلي على بشرة بيضاء كالثلج من اول استعمال استخدمي هذه الطريقة مرة واحدة أسبوعيا سوف تلاحظين الفرق بين أيام كما يمكن تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد نهائي