نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب 10 جنية بس بديل الكريم شانتيه لتزيين الكيكة والحلويات بمكون رهيب من منزلك هتعملي كيلو شانتيه جامد !! في المقال التالي
يستخدم الكريم شانتيه في تزيين الحلويات والجاتوهات والكنافة وجميع الحلويات فهو عبارة عن كريمة خفيفة ولذيذة الطعم لذلك عندما تقوم ربات المنازل بعمل الحلويات في المنزل تقوم بالأستعانة بها وتشتريها من الخارج وتكون ليست رخيصة الثمن ولكن قامت الكثير من ربات المنازل بالبحث عن الطرق الطبيعية التي تساعد على تجهيز الكريم شانتيه في المنزل حيث عندما نقوم بتحضيره لا يكلفنا أكثر من ١٠ جنيه إلى جانب أنه يتميز بطعمه اللذيذ مثل الذي نقوم بشرائه من الخارج وعندما نحضره سوف نستعين بكوب حليب واحد مما يدل على أن المواد المستخدمة لتصنيعه سهلة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضح طريقة عمله من خلال هذا المقال.
مكونات عمل الكريم شانتيه
عندما نتحدث عن مكونات عمله نجدها بسيطة ومتوفره في كل منزل ولا تكلفنا سوء ١٠ جنيه وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..
- كوب حليب.
- ٢ سكر بودر.
- فانيليا.
- نصف كوب ماؤ.
- ملعقة جلاتين بودر.
طريقة التحضير وصفة الكريم
نجد أن تلك الوصفة عندما نقوم بعمل تحتاج إلى خطوات بسيطة وسهلة لعملها فهي لا تأخذ وقت أو مجهود وسوف نوضح طريقة عملها من خلال النقاط التالية..
- نحضر نصف كوب الماء الدافى ونضع به الجلاتين ونقوم بتقليبه جيدا في الماء.
- يوضع كوب الجلاتين في المكروييف لمدة ١٥ ثانية حتى يتم فكه.
- يوضع الجلاتين دالمذاب في الماء في وعاء ونقلبه جيدا.
- يوضع عليه الحليب ونخفق المكونات جيدا حتى تتجانس.
- نقوم بوضع والسكر ونخفق جميع المكونات جيدا حتى نحصل على كريم شانتيه ذات قوام كريمي مميز من خلال مكونات سهلة وبسيطة وفي المنزل.
- يتميز هذا الكريم بأنه صحي جدا يمكن للفتيات المبتدأت أن يقوموا بعمله بكل سهولة في المنزل.
- تستطيع تلك الطريقة أن نقوم من خلالها بعمل كمية كبيرة من الكريم شانتيه وتخزينها في الفريزر واستخدامها وقت الحاجة.
- يتميز الكريم شانتيه المنزلي بأنه يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم التي تعمل على بناء العظام وتقوية الأسنان
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