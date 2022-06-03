ب 10 جنية بس بديل الكريم شانتيه لتزيين الكيكة والحلويات بمكون رهيب من منزلك هتعملي كيلو شانتيه جامد !!

يستخدم الكريم شانتيه في تزيين الحلويات والجاتوهات والكنافة وجميع الحلويات فهو عبارة عن كريمة خفيفة ولذيذة الطعم لذلك عندما تقوم ربات المنازل بعمل الحلويات في المنزل تقوم بالأستعانة بها وتشتريها من الخارج وتكون ليست رخيصة الثمن ولكن قامت الكثير من ربات المنازل بالبحث عن الطرق الطبيعية التي تساعد على تجهيز الكريم شانتيه في المنزل حيث عندما نقوم بتحضيره لا يكلفنا أكثر من ١٠ جنيه إلى جانب أنه يتميز بطعمه اللذيذ مثل الذي نقوم بشرائه من الخارج وعندما نحضره سوف نستعين بكوب حليب واحد مما يدل على أن المواد المستخدمة لتصنيعه سهلة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضح طريقة عمله من خلال هذا المقال.

مكونات عمل الكريم شانتيه

عندما نتحدث عن مكونات عمله نجدها بسيطة ومتوفره في كل منزل ولا تكلفنا سوء ١٠ جنيه وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..

كوب حليب.

٢ سكر بودر.

فانيليا.

نصف كوب ماؤ.

ملعقة جلاتين بودر.

طريقة التحضير وصفة الكريم

نجد أن تلك الوصفة عندما نقوم بعمل تحتاج إلى خطوات بسيطة وسهلة لعملها فهي لا تأخذ وقت أو مجهود وسوف نوضح طريقة عملها من خلال النقاط التالية..