كريم طبيعي من منزلك لتبييض البشرة بفاعلية ودون أثار جانبية، لاشك أن جميع الفتيات ترغب في أن تبدو بشرتهن أكثر بياضاً بدون الاستخدام المُبالغ فيه لمساحيق التجميل، حيث تتسبب تلك المساحيق في مشاكل للبشرة على المدى الطويل. نقدم لكم اليوم طريقة إعداد كريم مبيض للبشرة ومضاد للتجاعيد بأبسط المكونات الطبيعية الغير ضارة على البشرة، هذا الكريم يشد البشرة ويقضي على التصبغات والتجاعيد في أسرع وقت.

كريم طبيعي لتبييض البشرة بفاعلية

تتكون الوصفة من العناصر التالية:

ثمرة جزر، يحارب التجاعيد بالبشرة ويمنع ظهورها من جديد كما أنه يفتح البشرة ويقضي على التصبغات. ثمرة بطاطس، غنية بمضادات الأكسدة مما يعزز من انتاج الكولاجين الطبيعي بالبشرة. ملعقة كبيرة من بذور الكتان، تقضي على التجاعيد والخطوط الدقيقة. ملعقة صغيرة من هلام الصبار. ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

نأخذ ثمرة الجزر ونقوم بتقشيرها ثم نبشرها باستخدام مبشرة حتى نحصل على مبشور الجزر، ثم نستخرج عصير الجزر بتصفية المبشور في مصفاة ونضعه في وعاء جانباً، ومن ناحية أخرى نأخذ ثمرة البطاطس ونقشرها ثم نبشرها باستخدام مبشرة حتى نحصل على مبشور البطاطس، ثم نستخرج عصير البطاطس عن طريق المصفاة أو يدوياً وبعد ذلك نضف عصير البطاطس إلى عصير الجزر، ثم نمزج حتى يمتزج العصيرين معاً وبعد ذلك نضع هذا المزيج في قدر مخصص للطبخ، ونضف إليه بذور الكتان ثم نرفع القدر على النار حتى تغلي المكونات لمدة 5 دقائق، وعند الحصول على خليط لزج نطفئ النار ونترك الخليط يبرد قليلاً، ثم نقوم بتصفيته بواسطة قطعة قماش ذات ثقوب صغيرة حتى نحصل على خليط كريمي نوعاً ما.

تفتيح لون البشرة طبيعياً

نضف إلي الخليط الناتج من الخطوة السابقة هلام الصبار وزيت اللوز الحلو، بعدها نمزج المكونات جيداً ثم نحتفظ بهذا الخليط الكريمي في جرة زجاجية في الثلاجة لمدة 7 أيام. طبقي هذا الكريم في المساء قبل الذهاب إلى النوم طبقيه على كامل الوجه والعنق، ثم دلكيه حتى تمتصه بشرتك وبعد ذلك اتركيه على بشرتك حتى الصباح ثم اغسليه، وكرري تطبيق هذا الكريم كل مساء وفي غضون 3 أيام ستلاحظ أن بشرتك أصبحت مشدودة وبدون تصبغات.