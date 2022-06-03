ملعقة واحدة ضعيها على الشامبو قنبلة نمو الشعر في أسبوع فقط تنبت الفراغات وتطول الشعر لحد الركب

قنبلة نمو الشعر في أسبوع واحد يمكن الحصول عليه من خلال الطبيعة فهي مليئة بالعديد من الكنوز المفيدة لجميع أجزاء الجسم ويتم الاستعانه بها دوماً للاستفادة من كافة فوائدها، القرنفل معجزة تطويل الشعر وتكثيفه من أكثر المكونات الطبيعية التي يتم استخدامها فيما يتعلق بالشعر من ماسكات ووصفات وخلافه، وقد اشتهر خلال السنوات الأخيرة بقدرته العجيبة على تطويل الشعر خلال وقت قصير جداً، فهو من أكثر المحفزات الطبيعية لنمو الشعر، ويتم استخدامه بأكثر من طريقة نظراً للفوائد الكثيرة التي يوفرها للشعر بخلاف التطويل.

تطويل وتكثيف الشعر في أسبوع

يمكن استخدام القرنفل بأكثر من طريقة للحصول على الفائدة التي يحققها للشعر، ولكن فيما يلي طريقة تُحقق أقصى استفادة ممكنة من العناصر الغذائية التي يوفرها للشعر:

عليكي بوضع ما يقارب ال20 عود من القرنفل الصحيح داخل علبة الشامبو.

قومي برج الزجاجة جيداً وتركها ليلة كاملة حتى يتجانس القرنفل مع الشامبو.

يتم استخدام الشامبو على الشعر مرتين خلال الأسبوع الواحد.

مع المواظبة على استعمال الشامبو ستلاحظين فرق رهيب في طول وكثافة الشعر ومن أول أسبوع استخدام.

نصائح عند استخدام القرنفل

كثير من السيدات قد يتجهن لطحن القرنفل قبل وضعه في الشامبو بهدف تحقيق أقصى استفادة منه، لكن هذا معتقد خاطئ بل يتم وضعه بشكل صحيح.

القرنفل لا يؤثر على لون الشعر بل يعتبر سلبي على درجة لون الشعر 100%.

يمكن عمل حمام زيت للشعر من خلال خلط زيت القرنفل ببعض من الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند وغيرها من الزيوت الطبيعية الخاصة بالشعر.

فوائد القرنفل للشعر