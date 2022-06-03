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عمر شويل - جدة كريم طبيعي غاية في الروعة للتقليل من التجاعيد والخطوط الدقيقة في أسرع وقت، في وصفتنا اليوم سنستخدم بذور سحرية لمحاربة الشيخوخة المبكرة والظهور المفاجئ لتجاعيد البشرة وهي بذور الكتان؛ فبذور الكتان تحارب التجاعيد بالبشرة وذلك لاحتوائها على مجموعة متميزة من مضادات الأكسدة الطبيعية، وإلى جانب تلك البذور ذات التأثير السحري سوف نستخدم زيت فيتامين ه‍ فهو يعالج التجاعيد والخطوط الدقيقة، بالاضافة إلى إلى زبدة الشيا فهي ترطب البشرة بفاعلية وتمنح البشرة نعومة ونضارة لا مثيل لهما..

كريم طبيعي لتقليل تجاعيد البشرة

تتكون الوصفة الأولى من العناصر التالية:

2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

القليل من الماء.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

كبسولة فيتامين ه‍ أو يمكنك استخدام زيت فيتامين ه‍.

نضف بذور الكتان في قدر مخصص للطبخ ونضف إليها كوب من الماء ثم نضعها تغلي على النار لمدة 5 دقائق، وبعد ذلك نترك بذور الكتان المغلية حتى تنخفض درجة حرارتها قليلاً، ثم نقوم بتصفيتها في قطعة قماش لاستخراج جل بذور الكتان؛ فهذا الجل يشد البشرة ويزيل التجاعيد كما أنه يعزز إنتاج الكولاجين الذي يكافح علامات الشيخوخة، ثم نضف زيت اللوز إلى جل بذور الكتان مع إضافة زيت فيتامين ه‍ ثم نخلط جيداً.

بعد ذلك نضع هذا المزيج في جرة زجاجية ونقوم بتخزينه في الثلاجة، طبقي هذا المزيج على بشرتك قبل النوم طبقيه على كامل بشرة وجهك ورقبتك، ثم دلكي بشرتك بحركات دائرية لطيفة حتى تمتص المزيج وبعد ذلك اتركي المزيج على بشرتك طوال الليل، وفي الصباح اغسلي بشرتك جيداً ويكرر تطبيق هذا المزيج على بشرتك كل مساء، ستختفي التجاعيد والخطوط الدقيقة تماماً.

شد الوجه وإخفاء التجاعيد

تتكون الوصفة الثانية من العناصر التالية:

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا. ملعقة كبيرة من جل الصبار. كبسولة فيتامين ه‍.

طريقة إعداد تلك الخلطة بسيطة جداً، حيث نقوم في البداية بإضافة زبدة الشيا في وعاء مناسب ونقوم بتذويبها في حمام مائي ونرفعها على النار، وبعد ذلك نضف جل الصبار ونخلط جيداً مع إضافة كبسولة فيتامين، ثم نحتفظ بهذا المزيج في علبة نظيفة ونخزنه في الثلاجة، طبقي هذا المزيج على بشرتك في الصباح وفي المساء قبل النوم طبقيه على كامل بشرة وجهك وعنقك، كرري تطبيقه مرتين في اليوم والنتيجة بشرة مشدودة وصافية من أول إستعمال.