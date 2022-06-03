اقوي مكون طبيعي لتبيض الوجه والجسم وإزالة التجاعيد والجلد الميت من أول استعمال

نتيجة تضرر الفتيات من الكريمات الصناعية لتفتيح البشرة والتي تترك آثار سلبية على البشرة، مثل انسداد مسامات البشرة و غمقانها، اتجهت الفتيات إلى البحث عن وصفات طبيعية ومضمونة لتبيض وتفتيح لون البشرة الداكنة، حيث تعاني جميع الفتيات من تغير لون البشرة في فصل الصيف نتيجة أشعة الشمس مع ظهور حبوب ورؤوس سوداء في البشرة، لذلك يحاولن استخدام كريمات تفتيح لون البشرة أو الإعتماد على مستحضرات التجميل لإخفاء عيوب البشرة المزعجة، ولكن هذه المكونات تسبب أضرار على البشرة، لذا سوف نستعرض لكم وصفات طبيعية تساعد على تفتيح لون البشرة في وقت بسيط.

اقوي مكون طبيعي لتبيض الوجه والجسم

قبل تجهيز أي فتاة لحضور مناسبة تحاول الحفاظ على بشرتها، وزيادة تنظيفها واستخدام الماسكات التى تساعد على تفتيح لون البشرة، لتجنب الاعتماد على مستحضرات التجميل، وجعل بشرة الجسم نضرة وبيضاء، لذلك لابد من تحضير المكونات التالية لتحضير وصفة تبيض بشرة الجسم بالكامل وتوحيد لونها.

المكونات

ملعقتين من النشا.

2 ملعقة من الزبادي.

ملعقة من زيت الزيتون.

عسل نحل ملعقة كبيرة.

نصف ملعقة من الكركم.

عصرة ليمونة

طريقة التحضير

يساعد زيت الزيتون على ترطيب البشرة، كما يساعد الزبادي والنشا على تفتيح لون البشرة وزيادة نقائها وإزالة أي أتربة متراكمة في مسامات البشرة، والكركم يساعد على التخلص من الاماكن الداكنة، لذلك فهي مكونات ممتازة ومفيدة للبشرة، ويمكنك استخدامها من خلال إتباع الخطوات التالية.

يتم خلط النشا والليمون والزبادي وزيت الزيتون وعسل النحل والكركم في وعاء.

نضع الخليط على البشرة بعد غسلها بالماء وتنظيفها.

يترك خليط النشا على البشرة لمدة ربع ساعة.

يمكنك غسل البشرة بعد مرور الوقت المحدد.

يمكنك استخدام وصفة النشا لتبيض البشرة مرتين في الأسبوع.

وصفة زيت الزيتون والعسل لتفتيح الأماكن الغامقة بالجسم

المكونات

ملعقتين من السكر الأبيض.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

1 ملعقة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير