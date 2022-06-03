بوتوكس طبيعي من مطبخك بمفعول كالسحر لشد التجاعيد وإزالة الخطوط الدقيقة بالبشرة، إليكم كريم طبيعي بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، مفعول هذا الكريم غاية في الروعة فهو يشد البشرة ويزيل التجاعيد حول العينين الفم والجبين، وهذا ما يميزه للغاية حيث يجعل البشرة خالية من علامات التقدم في السن. الأرز هو المكون الرئيسي في خلطتنا اليوم فهو يحفز الكولاجين الطبيعي بالبشرة مما يساعد على إزالة التجاعيد، ومعه هلام الصبار الذي يجدد خلايا الجلد ويعالج جفاف البشرة ويرطبها بشكل جيد، بالاضافة إلى الفازلين الطبي الذي يقلل من الهالات السوداء والتجاعيد، وهو نفس دور الجلسرين وزيت جوز الهند.

بوتوكس طبيعي لشد تجاعيد البشرة

يتكون الكريم من العناصر التالية:

4 ملاعق كبيرة من الأرز الأبيض.

القليل من الماء.

ملعقة كبيرة من هلام الصبار.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

طريقة إعداد هذه الوصفة بسيطة جداً ولن تأخذ منك سوى دقائق قليلة، احضري قدر مخصص للطبخ وقومي بإضافة مقدار الأرز الأبيض بعد غسله جيداً ومعه مقدار كوب من الماء إلى القدر، بعد ذلك نضع القدر على النار حتى يتم طهي الأرز قليلاً ثم نقوم بتصفية الأرز المسلوق في قطعة قماش أو مصفاة لاستخراج ماء الأرز، فماء الأرز بحسن من مظهر وملمس البشرة كما يزيل البقع الداكنة والتصبغات، نضف هلام الصبار إلى ماء الأرز في مقلاة مناسبة ثم نضف مقدار كل من الفازلين زيت جوز الهند والسكر.

شد تجاعيد الوجه طبيعياً

نمزج المكونات بشكل جيد ثم نرفع المقلاة على النار ونستمر في التحريك حتى نحصل على خليط كريمي، وبعد ذلك يمكنك إضافة بضع قطرات من فيتامين ه‍ مع إضافة الجلسرين ثم نمزج قليلاً، بعد ذلك نحتفظ بهذا الكريم في برطمان زجاجي ويمكنك تخزينه في الثلاجة. ضعي هذا الكريم في المساء قبل النوم ضعيه على بشرة الوجه والرقبة واليدين أيضاً، ثم دلكي بشرتك بهذا الكريم لمدة دقيقة وبعد ذلك اتركيه على بشرتك طوال الليل، وفي الصباح اغسلي بشرتك بالماء والغسول الخاص بك وستلاحظين تأثير ممتاز على بشرتك.