نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تصدقي طول رموشك.. طريقة تطويل الرموش وتكثيف الحواجب بسرعة خيالية في 3 ايام ستصبح رموشك طويلة جدا في المقال التالي
مما لاشك فيه أن الرموش الطويلة والحواجب الثقيلة تعد من سمات الجمال للمرأة، لذلك تسعى غالبية الفتيات والسيدات لاستخدام مستحضرات التجميل التي تعمل على تطويل الرموش وتكثيف الحواجب بشكل كبير، لإكسابهن مظهراً جميلاً وجذاباً، لذلك ظهرت الكثير من الوصفات والطرق التي يمكنك إتباعها لتطويل رموشك وتكثيف حواجبك، وذلك باستخدام مكونات ومواد طبيعية صحية آمنة على الشعر والبشرة.
وصفة لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب
المكونات
- ملعقتين من زيت الخروع.
- ملعقتين من زيت جوز الهند الأصلي.
- ملعقة من فيتامين E.
- فرشاة الحواجب.
طريقة التحضير
- ضعي مقدار زيت الخروع وزيت جوز الهند وملعقة فيتامين E في زجاجة أو وعاء صغير.
- ثم قومي بفرد الخليط على رموشك، واتركيه لبضع ساعات أو حتى يجف تماماً (لتحصلي على نتيجة أفضل، قومي بعمل الماسك ليلاً قبل النوم مباشرةً)، ثم قومي بغسله بالماء الفاتر في الصباح الباكر.
- يمكنك تكرار تلك الوصفة مرة واحدة كل يوم، لتحصلي على رموش طويلة وكثيفة.
وصفة زيت الخروع لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب
من المعروف أن بعض الزيوت الطبيعية تساهم بفعالية في تكثيف الحواجب، ولكن تأكدي من أنك تشتريها من مصدر موثوق منه (الزيوت المعصورة على البارد)، حتى تستفيدي منها بأكبر قدر ممكن، لتعطيك النتيجة المرجوة، ويأتي زيت الخروع وزيت الزيتون على قائمة تلك الزيوت التي تعمل على تكثيف الحواجب وتغذية الشعر في تلك المنطقة ليظهر بمظهر صحي ولامع، حيث يحتوي زيت الزيتون على فيتامين A، E التي تعمل على تحفيز نمو الشعر بالحاجب، ويلعب زيت الخروع دوراً فعالاً في تطويل الرموش، إذ يحتوي بدوره على بعض من المعادن والفيتامينات التي تعمل على تغذية الشعر وإمداده بالعناصر التي يحتاجها، وبالتالي يمنع تساقطه بشكل كبير.
طريقة أخري لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب بزيت النعناع
المكونات
- ملعقة صغيرة من زيت النعناع.
- فرشاة الحواجب أو عود قطني الخاصة بالأذنين.
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
- في وعاء صغير، قومي بمزج زيت النعناع مع زيت الزيتون.
- اغمسي فرشاة الحواجب أو أي عود قطني بخليط الزيت، وقومي بتطبيق الماسك على حاجبيك.
- اتركي الماسك لمدة ساعة أو ساعتين، ثم قومي بغسلهما بالماء الفاتر
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