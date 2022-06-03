بملعقة نشا حضري مزيل عرق طبيعي للتخلص من رائحة العرق برائحة المسك وتفتيح الابط من أول استعمال 

ينزعج الجميع عند انبعاث رائحة كريهة من الجسم وخاصة عند الخروج إلى العمل أو حضور مناسبات في فصل الصيف، حيث أن التعرض لأشعة الشمس يسبب إفراز عرق ذو رائحة كريهة من الجسم، لذلك يحتاج الجميع إلى استخدام مزيلات عرق لتعطير الجسم وتجنب انبعاث روائح غير عطرية، ولكن مزيلات العرق الصناعية تسبب غمقان لون البشرة وحرق خلايا البشرة من تحت الإبط، كما تقفل مسام البشرة وتجعل مظهرها غير لائق، لذلك يفضل الكثير استخدام مزيلات العرق الطبيعية التى لا تترك أي آثار سلبية على البشرة، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل مزيل عرق طبيعي في المنزل.

بملعقة نشا حضري مزيل عرق طبيعي

دائما يفضل الكثير الاعتماد على الوصفات الطبيعية في علاج مشاكل البشرة والشعر، فهي تكون أقل ضرراً من الوصفات الصناعية التى تترك ضرر كبير علي البشرة، كما أن الوصفات الطبيعية تساعد على علاج مشاكل البشرة، ويمكنك تحضير مزيل عرق طبيعي ممتاز في المنزل من خلال توافر المكونات التالية.

المكونات

نصف كوب من زيت جوز الهند.

ربع كوب من النشا.

كوب واحد من الطين.

ملعقة من صودا الخبز كبيرة.

قطرات من زيت الشاي.

شمع العسل نصف كوب.

طريقة تحضير مزيل عرق طبيعي

نمو البكتيريا تحت الإبط هي التي تسبب انبعاث رائحة العرق، لذلك لابد من استخدام مزيلات عرق تساعد على قتل البكتيريا ومنع الروائح الكريهة، والنشا يساعد على تفتيح لون البشرة تحت الإبط وتجديد خلايا البشرة، كما أن الزيوت العطرية تساعد على تعطير الجسم، ويمكنك عمل مزيل العرق الطبيعي من خلال إتباع الآتي.

أولاً يتم وضع زيت جوز الهند وشمع العسل في حمام مائي للذوبان.

قبل ذوبان زيت جوز الهند وشمع العسل يتم إضافة النشا والطين وزيت الشاي وصودا الخبز إليهم وتقلب جميع المكونات.

بعدها يتم وضع هذا الخليط في وعاء مزيل عرق نظيف ومعقم بعد أن يبرد تماماً.

يمكنك استخدام مزيل العرق الطبيعي حسب الرغبة.

فوائد مزيل العرق الطبيعي