بالكاكولا غيري شعرك 180 درجة وحولي لخيوط حرير اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

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ظهرت وصفة فرد الشعر بالكاكولا منذ فترة وانتشرت بشكل رهيب، وبدأت جميع الفتيات تتسائل عن طريقة الاستخدام والتأكد من ضمان الوصفة، حيث يعرف الجميع بأن الكاكولا من المشروبات الغازية التي يتم تناولها في المناسبات وغيرها، ولكن يجهل الكثير عن استخدامات الكاكولا غير أنها مجرد مشروب فقط، فهي تساعد على علاج تقصف أطراف الشعر وسهولة فرده تمشيطه، كما تقضي على تشابك الشعر وتجاعيده المزعجة، وغيرها من الفوائد التي تقدمها الكاكولا إلى الشعر، لذا تبحث الفتيات عن طرق استخدام الكاكولا لفرد الشعر وهذا ما سوف نوضحه لكم خلال هذا المقال.
بالكاكولا غيري شعرك 180 درجة
إذا كنتِ من أصحاب الشعر الخشن أو المجعد فانكِ تحتاجين إلى وصفات مختلفة لفرد الشعر مثل الكيراتين أو البروتين أو الإعتماد على المكواة، ولكن كانت أدوات معظمها تضر الشعر كما إنها مكلفة، لذلك تبحث الفتيات عن طرق فرد الشعر الخشن بتكلفة بسيطة وغير ضارة على الشعر، والكاكولا من المشروبات الغير مكلفة والمضمونة في نتائجها، ويمكن استخدامها لفرد الشعر من خلال توافر المكونات التالية.
المكونات
- لتر من الكاكولا.
- ملعقة من عصير الليمون.
- نصف كوب من ماء الورد.
- كريم مرطب.
- غطاء الرأس.
طريقة فرد الشعر بالكاكولا
تساعد الكاكولا على سهولة فرد وتمشيط الشعر، وزيادة لمعانه وجماله، لذلك يمكنك الاعتماد عليها في فرد الشعر بدلا من استخدام الاعتماد على الوصفات الأخرى الضارة، حيث أن الكاكولا مضمونة وسريعة المفعول، ويمكنك استخدامها من خلال إتباع الخطوات التالية.
- يتم خلط الكاكولا وعصير الليمون وماء الورد في وعاء ونقلبهم.
- بعدها نضيف الكريم المرطب ونقلب جميع المكونات.
- نقوم بتمشيط الشعر وتقسيمه وتوزيع الخليط على الشعر من البداية حتى الأطراف.
- نضع الغطاء البلاستيكي على الرأس ونتركه لمدة ساعة كاملة.
- نرفع الغطاء ويتم غسل الشعر بالماء والشامبو.
- يمكنك استخدام الخليط عند الحاجة.
فوائد الكاكولا للشعر
- تساعد على سهولة فرد الشعر.
- تقضي على تشابك الشعر.
- تعالج تقصف الأطراف.
- تزيد من لمعان ونعومة الشعر.
- تجعل الشعر أكثر لمعانا وجمالاً.
- كما أنها تعمل علي تغذية الشعر وتزيد من كثافته ونعومه ايضا.
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