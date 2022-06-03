خفيف وصحي ولذيذ.. وجبة عشاء في 10 دقائق بسهولة بدون مجهود سيحبها اطفالك

تزايدت معدلات البحث عن وجبة عشاء في 10 دقائق باعتبارها من الوجبات الخفيفة اللذيذة التي يسهل إعدادها في السهرات والأمسيات العائلية الجميلة لمذاقها الرائع المميز الذي يعشقه الجميع سواء الكبار أو الصغار بدون الحاجة إلى قضاء وقت كبير في المطبخ لذا وجب التنويه عن مجموعة من هذه الوجبات الجميلة المبتكرة.

وجبة عشاء في 10 دقائق

هناك الكثير من الوجبات السريعة اللذيذة الغنية بالعناصر ذات القيمة الغذائية التي يسهل إعدادها بمكونات بسيطة في دقائق معدودة.

توست البيض الفرنسي

من الوجبات ذات القيمة الغذائية العالية لذا ينصح إعدادها للأطفال، فيما يلي عرض طريقة تحضيرها بالتفصيل:

المكونات:

2 شريحة من التوست.

عدد 2 بيضة.

فلفل أخضر.

طماطم.

شريحة واحدة من اللانشون.

جبن مشكلة حسب الرغبة.

ملح وفلفل أسود.

مكعب زبدة.

الطريقة:

يخفق البيض مع الملح والفلفل الأسود جيدًا.

بعد ذلك تقطع الطماطم والفلفل الأخضر إلى شرائح رقيقة.

ثم يوضع مكعب من الزبدة في مقلاة على نار هادئة.

بعد ذلك ترص شرائح الطماطم والفلفل الأخضر.

ثم تضاف قطع اللانشون ثم يوضع خليط الجبن ثم البيض وأخيرًا تثبت شريحة واحدة من التوست.

بعد ذلك يقلب التوست عقب تسويته على الوجه الآخر وتضاف شريحة التوست الثانية.

ثم يترك التوست حتى يتحمص ويتحول للون الذهبي الجميل ثم يقسم إلى نصفين.

جلاش الطاسة

من الوصفات السريعة التي يمكن إعدادها بسهولة عن طريق إتباع التالي:

المكونات:

عدد 2 ورقة من الجلاش.

2 ملعقة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من اللبن.

بيضة واحدة.

مكعب زبدة.

خليط جبن.

شرائح من الفلفل والزيتون.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

الطريقة:

يخلط مقدار الزبادي واللبن والبيض والزبدة معًا.

بعد ذلك تدهن رقائق الجلاش بالخليط السابق جيدًا ثم توضع شرائح الفلفل والزيتون وخليط الجبن على الجلاش.

ثم يضاف القليل من الملح والفلفل الأسود فوق حشوة الجلاش.

بعد ذلك تغلق الفطيرة جيدًا على هيئة ظرف.

ثم توضع مقلاة على النار ويضاف إليها مكعب من الزبدة.

بعد ذلك توضع الفطيرة في المقلاة على نار هادئة.

ثم تقلب على الوجهين حتى تحصل على لون ذهبي جميل.

في نهاية مقال وجبة عشاء في 10 دقائق حيث تم توضيح العديد من الوجبات السريعة اللذيذة التي يفضل إعدادها كوجبة عشاء خفيفة والتي تحرص الكثير من ربات البيوت على إعدادها نظرًا لقيمتها الغذائية العالية إضافة إلى مذاقها المميز الفريد.