جربي تلك الوصفة السحرية وتمتعي بطول وكثافة لشعرك لا مثيل لهما، بغض النظر عن العوامل البيئية والنفسية التي تؤثر بكل تأكيد على قوة الشعر ومقاومته للتساقط وقابليته للنمو بسرعة، فإن الشعر يحتاج عادة إلى العديد من العناصر الطبيعية حتى لا تتفاقم تلك المشاكل ويزداد التساقط ويتوقف شعرك عن النمو. لذا عليك إدخال وصفتنا اليوم المكونة من مكونات طبيعية ضرورية إلى روتين العناية بشعرك؛ للحصول على شعر كثيف وأكثر طولاً.

تطويل الشعر وتكثيفه بمكونات طبيعية

تتكون الوصفة الأولى من العناصر التالية :

3 قطع من الالوفيرا، يعمل على تعزيز نمو الشعر وتقويته وحمايته من أضرار الشمس، كما يعمل على ترطيب فروة الرأس وتخليصها من القشرة.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

كبسولة فيتامين ه‍.

نأخذ قطع الالوفيرا ونغسلها جيداً ثم نقوم بنزع الأشواك منها وبعد ذلك نقوم بتقشيرها لإزالة القشرة الخارجية، ثم ننزع الهلام ويمكنك استخدام هلام الالوفيرا الجاهز وبعد ذلك نضع هلام الالوفيرا في الخلاط الكهربائي، ونضف إليه زيت الخروع مع إضافة كبسولة فيتامين ه‍ ثم نقوم بالطحن جيداً حتى نحصل على مزيج متجانس، بعد ذلك نفرغه في برطمان زجاجي ونضف إليه مقدار من الشامبو الخاص بك، ثم نخلط المزيج مع الشامبو بشكل جيد ويمكنك الاحتفاظ بهذا الشامبو لمدة شهر، يتم تطبيقه عند غسل الشعر ويمكن استعماله للأطفال والرجال والنساء، ومن أول إستعمال سيتوقف تساقط الشعر وستحصل على نتيجة جيدة.

زيادة طول وكثافة الشعر طبيعيا

تتكون الوصفة الثانية من العناصر التالية:

كوب من جل بذور الكتان، يقلل من تساقط الشعر ويقويه بشكل فعال، كما أن له دور هام في مقاومة القشرة وحماية الشعر من الشيب المبكر. ملعقة كبيرة من زيت الخروع. ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

في وعاء مناسب نضف جل بذور الكتان ( الذي نكون قد أعددناه مسبقاً ) مع إضافة زيت الخروع والقهوة سريعة الذوبان، ثم نخلط جيداً حتى تندمج المكونات مع بعضها وبعد ذلك نضف هذا المزيج في برطمان زجاجي، ونضف إليه مقدار كوب من الشامبو الخاص بك ثم نخلط بشكل جيد، ويبقى هذا الشامبو صالح للاستعمال لمدة شهر ويتم تطبيقه عند كل غسل للشعر، ومن أول إستعمال يقل تساقط الشعر بشكل ملحوظ.