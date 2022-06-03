محبشة وتفتح النفس.. الكشري الأصفر الاسكندراني على أصوله بكل التكات لطعم وهمي ستعشقه أسرتك

الكشري الأصفر، يعتبر الكشري الأصفر أحد الأكلات التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص خاصة في فصل الشتاء، حيث أنها تساعد على تدفئة جسم الإنسان من برد الشتاء القارص، كما أنها تشعرك بالشبع، كما أنها تعتبر أكلة يفضلها العديد، والتي يتم تحضيرها بأكثر من طريقة، كما نجد أن للكشري الأصفر الكثير من الفوائد التي يحصل عليها جسم الإنسان.

الكشري الأصفر

هناك العديد من الطرق التي تتوفر لدينا من أجل تحضير الكشري الأصفر، حيث أن كل شخص يعتاد على تحضيره بشكل محدد، ونحن هنا من أجل أن نستعرض لكم جميع هذه الطرق، والتي تعتبر من أفضل طرق التحضير وهي كالتالي:

طريقة عمل الكشري الإسكندراني

المكونات

كوب من الأرز.

كوبان من العدس الأصفر.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزيت.

الكشري الإسكندراني

نضع كل من الأرز وكذلك العدس في وعاء فارغ، ومناسب للكمية، ونقوم بغسلهم بشكل جيد حتى نتخلص من الشوائب، وكذلك النشا التي تتواجد بالأرز.

وبعد التأكد من نظافة هذا الخليط، نقوم بوضعه في وعاء من الألومنيوم، ووضعه على النار، ولكن علينا أن نضيف كمية من المياه عليه حتى تعلوه بمقدار عقلة إصبع واحدة.

نضيف لهذا الخليط كلًا من الملح، وكذلك ملعقة من الزيت، ثم نقلب هذا الخليط بواسطة ملعقة خشبية حتى يندمج مع بعضه تمامًا، بعدها نغلق الوعاء ونتركه على النار حتى يمتص كمية المياه بشكل كامل.

بعد ملاحظتنا إلى أن الكشري امتص كمية المياه، نقوم بتقليبه بشكل جيد من الأسفل للأعلى من أجل أن تحصل جميع حباته على التسوية المطلوبة.

وبعدها نغطيه مرة أخرى، ونتركه على النار، ولكن علينا أن نقلل من مستوى النار في تلك المرحلة حتى يحصل على التسوية الكاملة دون أن يحترق.

وهنا نضع مقلاة بها بعض الزيت، ونقوم بتركها لمدة خمس دقائق وبعدها نضعها بروية على الكشري ونعطيه تقليبة بسيطة.

خلال دقائق يكون الكشري قد حصل على التسوية الكاملة، ويمكن تقديمه مع البيض، والسلطة الخضراء، والفلفل، والباذنجان المقلي في الزيت.

هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا، والذي تحدثنا فيه عن طريقة تحضير الكشري الأصفر، من خلال أبسط الطرق المتاحة، فتعتبر هذه الأكلة من الأكلات التي دائمًا ما نكون في اشتياق لها لمذاقها الجميل.