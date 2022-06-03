“دلعي زوجك وفي نفس الوقت وفري” اصبغي شعرك في البيت بهذه الطريقة ومتضريش شعرك بالصبغات المُضرة

تغيير الشكل العام للمرأة يحتاج إلى خطوة كبيرة وجريئة وهي تغيير لون الشعر وصبغه بلون مختلف عن المعتاد، وهي خطوة لا يجرؤ عليها الكثيرين خوفًا من تبعياتها فقد يُضر الشعر بعد صبغه أو لا نحصل على النتيجة المتوقعة ولكن لا خوف من تلوين الشعر بعدما نعرفكم على أفضل طريقة آمنة لصبغه وفعالة في النتائج حيث سنقوم بصبغ الشعر باللون البني الفاتح وهو من الألوان التي تلائم ذوي البشرة الداكنة أكثر لأنها تنيرهم وتجعلهم جذابين أكثر، إليكم تفاصيل صبغ الشعر بني فاتح في السطور القادمة.

مكونات صبغ الشعر بالبني الفاتح

صبغات الشعر المعتمدة على المواد الطبيعية هي الأفضل دائمًا وعلى الإطلاق فهي على الأقل لا تعرض الشعر لأي آثار جانبية ولا تحتوي على أي مواد كيميائية قد تضره مع الوقت، والصبغة التالية خالية من أي مادة قد تضر الشعر وتعتمد فقط على المواد الطبيعية:

ملعقتين حجم كبير عصير ليمون.

ربع كيلو من بودرة الحناء.

كوب كامل حليب جوز هند طازج.

طريقة صبغ الشعر بني فاتح

يجب ارتداء قفازات على اليدين قبل الصبغ حتى لا تتأثر اليدين، ويفضل دهن الجزء الأمامي من الجبهة بالفازلين حتى لا تصل الصبغة إلى الجبهة وتصبح بلون بني ونبدأ في تنفيذ الخطوات القادمة: