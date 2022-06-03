نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “دلعي زوجك وفي نفس الوقت وفري” اصبغي شعرك في البيت بهذه الطريقة ومتضريش شعرك بالصبغات المُضرة في المقال التالي
تغيير الشكل العام للمرأة يحتاج إلى خطوة كبيرة وجريئة وهي تغيير لون الشعر وصبغه بلون مختلف عن المعتاد، وهي خطوة لا يجرؤ عليها الكثيرين خوفًا من تبعياتها فقد يُضر الشعر بعد صبغه أو لا نحصل على النتيجة المتوقعة ولكن لا خوف من تلوين الشعر بعدما نعرفكم على أفضل طريقة آمنة لصبغه وفعالة في النتائج حيث سنقوم بصبغ الشعر باللون البني الفاتح وهو من الألوان التي تلائم ذوي البشرة الداكنة أكثر لأنها تنيرهم وتجعلهم جذابين أكثر، إليكم تفاصيل صبغ الشعر بني فاتح في السطور القادمة.
مكونات صبغ الشعر بالبني الفاتح
صبغات الشعر المعتمدة على المواد الطبيعية هي الأفضل دائمًا وعلى الإطلاق فهي على الأقل لا تعرض الشعر لأي آثار جانبية ولا تحتوي على أي مواد كيميائية قد تضره مع الوقت، والصبغة التالية خالية من أي مادة قد تضر الشعر وتعتمد فقط على المواد الطبيعية:
- ملعقتين حجم كبير عصير ليمون.
- ربع كيلو من بودرة الحناء.
- كوب كامل حليب جوز هند طازج.
طريقة صبغ الشعر بني فاتح
يجب ارتداء قفازات على اليدين قبل الصبغ حتى لا تتأثر اليدين، ويفضل دهن الجزء الأمامي من الجبهة بالفازلين حتى لا تصل الصبغة إلى الجبهة وتصبح بلون بني ونبدأ في تنفيذ الخطوات القادمة:
- توضع بودرة الحناء في وعاء عميق ومناسب للاستخدام.
- نضيف للحناء بصورة تدريجية عصير الليمون ويليه حليب جوز الهند وتخلط الحناء معهم جيدًا حتى تتشكل عجينة مناسبة للاستخدام من تلك المكونات.
- نبدأ الآن في فرد الصبغة على الشعر يمكن استخدام فرشاة أسنان نظيفة من أجل توزيع الصبغة على كافة الأماكن ولا سيما الجذور.
- عندما ننتهي نضع بونيه الشعر لتغطية الشعر جيدًا لمدة ست ساعات ويمكن تقليل أو زيادة الوقت حسب درجة اللون المطلوبة.
- ومن ثم نقوم بنزع البونيه وغسل بالماء جيدًا حتى نزيل عنه الصبغ والشوائب وأي شيء آخر ليكون نظيفًا تمامًا.
- في الأيام الثلاثة الأولى لا يفضل استخدام شامبو حتى لا يختفي تأثير الصبغة وبعدها يستخدم بمعدل مرتين فقط بكل أسبوع من أجل نتائج أفضل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “دلعي زوجك وفي نفس الوقت وفري” اصبغي شعرك في البيت بهذه الطريقة ومتضريش شعرك بالصبغات المُضرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.