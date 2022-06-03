نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الاميرات.. كريم الخلطة السحرية الملكية لبياض نقى وجمال لا يوصف بطرق سهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترغب الكثير من النساء في معرفة طريقة عمل كريم الخلطة السحرية الملكية باعتبارها من أفضل خلطات التفتيح المذهلة القادرة على تحقيق نتائج سريعة بمكونات بسيطة كما أثبتت فعاليتها في علاج مشكلة الاسمرار والتصبغات الجلدية الناتجة عن التعرض للشمس لفترات طويلة، ينصح خبراء العناية بضرورة استخدام هذا الكريم يوميًا لضمان الحصول على النتيجة المرجوة.

كريم الخلطة السحرية الملكية

تلجأ الكثير من النساء إلى عمل بعض كريمات التفتيح المنزلية بدلًا من استخدام كريمات التفتيح التي تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية الضارة، تعددت طرق عمل هذه الخلطات السحرية وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

ماسك زبدة الشيا للوجه

وصفة منزلية بسيطة وسهلة ذات فعالية عالية تتمثل في التالي:

المكونات:

3 ملاعق من زبدة الشيا.

ملعقتان كبيرتان من دقيق الحمص.

رشة من القرفة.

القليل من الكاكاو.

قطرات من زيت اللافندر.

علبة محكمة الغلق.

الطريقة:

يوضع مقدار كل من زبدة الشيا مع الدقيق في وعاء ويقلب المزيج جيدًا.

بعد ذلك تضاف القرفة والكاكاو إلى الخليط السابق وتقلب جيدًا حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض.

ثم يفضل البعض إضافة قطرات من زيت اللافندر إلى المزيج لجعل الكريم أكثر فعالية ونعومة ولإضافة رائحة مميزة.

بعد ذلك يحفظ الكريم في علبة محكمة الغلق ويفضل الاحتفاظ به في الثلاجة.

ثم ينصح باستخدام هذا الكريم يوميًا قبل النوم عقب تنظيف البشرة كروتين يومي كما يمكن استخدامه في تفتيح الجسم كله.

خلطة زيت جوز الهند لتفتيح البشرة

يمكن تحضير هذه الوصفة بمكونات وخطوات سهلة وبسيطة تتمثل في التالي:

المكونات:

4 ملاعق من زيت جوز الهند.

زبدة كاكاو.

علبة محكمة الغلق.

الطريقة:

تخلط المكونات السابقة مع بعضها جيدًا حتى تتداخل المكونات تمامًا.

بعد ذلك يوضع الخليط في علبة محكمة الغلق ويحفظ في مكان بارد.

ثم تظهر نتائج هذا الكريم السحري عقب أسبوع لذا ينصح استخدامه يوميًا قبل النوم مباشرة.

في نهاية مقال كريم الخلطة السحرية الملكية حيث تم التعرف على العديد من الوصفات والخلطات الطبيعية القادرة على تفتيح البشرة والتي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات وخطوات بسيطة وتكلفة زهيدة ونتائج مذهلة تدهش الجميع.