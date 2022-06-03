المحوجة الدمياطي.. طريقة عمل اللقمة الصفراء بأسرار الحلواني لألذ حلوي غير تقليدية من التراث المصري

بالرغم من قيام العديد من السيدات بإعداد طرق جديدة ومبتكرة إلا أن الرجوع إلى الأكلات التي كانت تعدها أمهاتنا أصبح شيء أساسي، فمن منا لم يتذوق اللقمة الصفراء والتي تعتبر من الأكلات اللذيذة القديمة، لذلك سوف نقدم لك طريقة عمل اللقمة الصفراء التي كنت تتذوقها في الماضي بنفس الطعم اللذيذ، و أسرار بسيطة ستجعل من طعمها ألذ طعم.

طريقة عمل اللقمة الصفراء

جربي عمل اللقمة الصفراء التي كانت تعدها لك والدتك من قبل وذلك من خلال الوصفة التي سوف نقوم بتقديمها لك من خلال السطور القادمة.

المكونات

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

ملعقتين من البيكنج بودر.

حوالي أربعة أكواب من العسل الأسود.

كوبان كبيران من السكر.

نصف ملعقة من ملح الطعام.

ثلاثة أكواب من الزيت النقي.

ربع محوجة والتي يتم بيعها في محلات العطارة.

كوب من السمسم.

نصف كوب من حبة البركة.

كوب من السوداني الغير محمص المجروش.

طريقة عمل المحوجة الدمياطي

قومي بنخل الدقيق وضعيه في بولة.

ضعي عليه البيكنج بودر وقلبي جيدًا.

ضعي عليهم السمسم، ثم قومي بإضافة السوداني وحبة البركة وقلبي.

أضيفي إليهم المحوجة، ثم ضعي السكر والملح وقلبي مرة أخرى.

الآن ضعي الزيت في قدر، وضعيه على النار إلى أن تجديه ساخن بعض الشيء.

قومي بوضع السمن عليه وقلبي إلى أن تذوب تمامًا، ثم قومي بسكب الخليط على الخليط الجاف قلبي إلى أن تجدي جميع الدهون اختلطت مع المكونات.

الآن قومي بوضع العسل على المكونات مع التقليب المستمر.

ضعي الخليط داخل صينية واجعلي الخليط متساوي.

بعد مرور عشرة دقائق قومي بتقطيعها إلى قطع مربعة.

سخني الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم ادخلي الصينية في الفرن حتى يحمر وجهها.

أخرجيها من الفرن واتركيها تبرد تمامًا، ثم ضعي القطع داخل علبة محكمة الغلق.

في نهاية الحديث عن طريقة عمل اللقمة الصفراء، فقد قمنا بتقديم أسهل وصفة لها، فعليك إعدادها لأولادك حيث تحتوي على العديد من المواد المفيدة للجسم لما تحتويه على عسل أسود ومكسرات وغيرها من المكونات، فقومي بعملها وقدميها مع كوب من الشاي الساخن.