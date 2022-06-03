للطعم المصري الأصيل.. فتة الكوارع بالخل والثوم بأسرار جدتي بطعم وريحة لا تقاوم

لعشاق الأكلات المصرية التقليدية نقدم لكم طريقة عمل فتة الكوارع باعتبارها من أشهر الأطباق التي يبدع المطبخ المصري في إعدادها بطرق متعددة تشتهر الكوارع بقيمتها الغذائية وفوائدها الكثيرة للكبار والصغار لاحتوائها على الجيلاتين الطبيعي الذي يقوي العظام ويقي من العديد من الأمراض وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

فتة الكوارع

يتفنن الكثيرون في عمل الكوارع باعتبارها من الأكلات المصرية التقليدية الشهيرة التي يعشقها الكثيرون، فيما يلي عرض طريقة تحضيرها بالتفصيل:

مقادير الفتة بالكوارع

كيلو كوارع.

نصف كيلو أرز.

أربع ملاعق من السمن البلدي.

ملعقة من الزيت.

طماطم.

رأس ثوم مهروسة.

½ ملعقة من الكمون.

مكعب مرقة.

ليمونة واحدة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

رشة من البهارات المشكلة.

خبز أبيض.

طريقة عمل فتة كوارع بالخل والثوم

قبل البدء في إعداد الكوارع ينبغي تنظيفها جيدًا.

بعد ذلك يوضع وعاء مملوء بالماء على النار حتى تغلي ثم تضاف الكوارع.

ثم تترك على النار حتى تستوي تمامًا مع ضرورة مراقبة كمية الماء وإضافة القليل من الماء المغلي عند الحاجة.

بعد ذلك يفضل إضافة مكعب من المرقة والفلفل الأسود والقليل من الملح في هذه المرحلة وتترك على النار لمدة 5 دقائق.

بينما لتحضير الأرز توضع ملعقتين من السمن البلدي في وعاء على النار مع إضافة القليل من الزيت.

ثم يضاف مقدار الأرز والملح ويقلب جيدًا ثم يوضع مقدار الماء المناسب، يترك حتى يغلي ثم نهدي النار حتى ينضج تمامًا.

بعد ذلك في مقلاة على النار نضع ملعقتان من السمن والقليل من الزيت ونضيف الثوم المفروم ويشوح جيدًا.

ثم يضاف القليل من الكمون والملح ويقلب جيدًا ثم يضاف عصير الطماطم والبهارات وتترك حتى تتسبك.

بعد ذلك تصفى الكوارع من الشوربة وتضاف إليها مقدار من الطماطم السابق إعدادها وترفع على النار لدقائق قليلة.

ثم يقطع الخبز في صينية التقديم ويضاف إليها مقدار من مرقة الكوارع ثم الأرز والصلصة ثم ترص الكوارع.

في نهاية مقال فتة الكوارع حيث تم توضيح طريقة تجهيزها خطوة خطوة لضمان الحصول على نتيجة مبهرة ومذاق مميز فهي من الأكلات القديمة المفضلة للبعض إضافة إلى قيمتها الغذائية العالية وفوائدها العديدة للصحة.