مكون واحد لو ضفتيه علي كفتة الأرز هيضاعف حجمها وعمرها ما هتفك منك بطعم احلي من الجاهز

يميل بعض الأفراد إلى تناول الطعام النباتي بدون إضافة أي أنواع من اللحوم أو البروتينات الحيوانية، إضافةً إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بشكل ملحوظ، فتلجأ بعض ربات البيوت إلى طهي أنواع من الطبخات التي لا تحتوي على لحم أو دجاج، وفي نفس الوقت تظل محتفظة بطعمها الطري اللذيذ.

مكون واحد لو ضفتيه علي كفتة الأرز هيضاعف حجمها

المكونات

حبة بصلة كبيرة الحجم.

حزمة من البقدونس.

حزمة من الكزبرة.

حزمة من الشبت.

ملعقة كبيرة أو اثنتين من الملح (حسب الرغبة).

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من الكسبرة الجافة.

ملعقة من البصل البودرة.

ملعقة من الثوم البودرة.

ملعقة صغيرة من مسحوق البابريكا.

5 فصوص من الثوم المفروم.

ربع ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم (تساعد على جعل الكفتة هشة).

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

3 أكواب من الأرز.

مقادير الصلصة

5 حبات كبيرة من الطماطم.

3 ملاعق من معجون الطماطم الجاهزة.

مكعب من مرقة الخضار.

ملعقتين كبيرتين من الزيت.

طريقة تحضير كفتة الأرز

قومي بغسل الأرز بشكل بسيط، ثم صفيه من الماء حتى يجف تماماً، ثم ضعيه في الكبة أو المطحنة حتى يصبح على شكل مسحوق.

ابدئي بفرم البصل جيداً في المفرمة أو الكبة الكهربائية.

ضعي حزم الشبت والكسبرة والبقدونس في الكبة، ثم ضعي كافة التوابل والبهارات إلى باقي المكونات.

ثم أضيفي المكونات جميعاً في محضرة الطعام، حتى تصبح عجينة متماسكة.

قومي بتشكيل عجينة الكفتة على هيئة أصابع أو كرات حسب رغبتك، واتركيها في الثلاجة حتى يسخن الزيت.

بعدها قومي بقلي الكفتة في طاسة بها زيت غزير، وارفعيها عندما يصبح لونها ذهبياً.

في طاسة على نار متوسطة قومي بوضع الزيت، حتى يسخن قليلاً، ثم ابدئي بإضافة البصلة المفرومة والبهارات، حتى ينضج البصل قليلاً.

أضيفي عصير الطماطم إلى الطاسة، مقدار معجون صلصلة الطماطم، ثم ملعقة صغيرة من السكر، واتركي الخليط حتى يتسبك.

قومي بوضع الكفتة في الصلصلة، واتركيها حتى تغلي لمدة 10 دقائق، يمكنك إضافة قليلاً من الماء المغلي عند الحاجة، وبذلك تصبح الكفتة جاهزة للتقديم كما أنه يمكن عمل الارز بجانبها أو المكرونة.

ومما لاشك فيه أن كفتة الأرز من الأكلات المتوارثة المفضلة لدى كل أفراد الأسرة صغاراً أم كباراً، لذلك نقدم لكي سيدتي طريقة سهلة لعمل كفتة الأرز بدون لحم، بأساليب سهلة وبسيطة وموفرة للوقت والجهد كما أنها تتميز بطعمها الجيد فيمكنكم اتباع الفقرات السابقة من المقال لمعرفة كيفية عمل كفتة الأرز بكل سهولة