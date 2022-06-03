البسبوسة المصرية المرملة الطرية حضريها بكل سهولة في دقايق

تعتبر البسبوسة من أنواع الحلوى التي تتسم بالمذاق الشهي بالإضافة على سهولة التحضير فتتسم البسبوسة بمذاقها الشهي كما أن خطوات تحضيرها في المنزل مبسطة للغاية وإليكم في مقالنا التالي طريقة عمل البسبوسة خطوة بخطوة.

طريقة عمل البسبوسة:

يتم تحضير البسبوسة بخطوات بسيطة كما أن المقادير غير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية المقادير:

كأس ونصف من السميد الناعم.

نصف كأس من السكر.

كأس من جوز الهند.

ملعقة من البيكنج بودر.

المقادير الرطبة:

نصف كأس من السمن المذابة.

نصف كأس من اللبن الرائب.

أربع بيضات.

مقادير القطر:

كوب من السكر.

كوب من المياه.

ملعقة من عصير الليمون.

مقادير الزينة:

نصف كوب من اللوز أو الفستق.

كيفية التحضير:

يتم تحضير البسبوسة بخطوات بسيطة وغير مكلفة نهائيًا وإليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع في تحضير البسبوسة في المنزل: