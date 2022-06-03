نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البسبوسة المصرية المرملة الطرية حضريها بكل سهولة في دقايق في المقال التالي
تعتبر البسبوسة من أنواع الحلوى التي تتسم بالمذاق الشهي بالإضافة على سهولة التحضير فتتسم البسبوسة بمذاقها الشهي كما أن خطوات تحضيرها في المنزل مبسطة للغاية وإليكم في مقالنا التالي طريقة عمل البسبوسة خطوة بخطوة.
طريقة عمل البسبوسة:
يتم تحضير البسبوسة بخطوات بسيطة كما أن المقادير غير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية المقادير:
- كأس ونصف من السميد الناعم.
- نصف كأس من السكر.
- كأس من جوز الهند.
- ملعقة من البيكنج بودر.
المقادير الرطبة:
- نصف كأس من السمن المذابة.
- نصف كأس من اللبن الرائب.
- أربع بيضات.
مقادير القطر:
- كوب من السكر.
- كوب من المياه.
- ملعقة من عصير الليمون.
مقادير الزينة:
- نصف كوب من اللوز أو الفستق.
كيفية التحضير:
يتم تحضير البسبوسة بخطوات بسيطة وغير مكلفة نهائيًا وإليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع في تحضير البسبوسة في المنزل:
- أولًا يتم تحضير القطر من خلال الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من السكر والمياه ثم يتم رفعه على النار المتوسطة.
- بعد ذلك يتم إضافة عصير الليمون ويتم ترك القطر لحين أن يغلى لمدى عشرة دقائق.
- ثم يتم إطفاء النار من الأسفل وتركه لحين أن يبرد.
- بعدها قومي بخلط كلًا من البيض والسمن واللبن مع بعضها البعض جيدًا لحين أن يتم الحصول على خليط رغوي.
- القيام بخلط السميد وجوز الهند والبيكنج بودر والسكر مع بعضم في إناء.
- بعدها يوضع المكونات الرطبة عليهم ويتم الخفق لحين أن يتم الحصول على خليط شبيه لخليط الكيك في قوامه.
- بعد ذلك يتم الحصول على صينية الفرن ويتم دهنها بالزيت ثم يتم وضع خليط البسبوسة ويتم تقسيمها بالاعتماد على سكين حاد.
- القيام بتوزيع المكسرات على البسبوسة بالشكل الذي ترغبون فيه.
- بعد ذلك يتم إدخال الصينية إلى الفرن ويتم خبزها على درجة حرارة الفرن ويتم تركها لمدة عشرين دقيقة.
- الخطوة التالية يتم فيها إخراج الصينية بالسميد من الفرن ثم يتم وضع القطر عليها وهي ساخنة، وبعد ذلك يتم تقطيعها ويتم وضعها في طبق التقديم وتقدم وبالهناء عليكم جميعًا.
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