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عجينة العشر دقائق، إن كنت ترغبين في تحضير المعجنات في المنزل بطريقة سريعة ولذيذة، فإن عجينة العشر دقائق، هي أفضل حل للحصول على جميع أنواع المعجنات بسهولة وفي عشر دقائق فقط وبمكونات سهلة ومتوفرة، ذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أفضل وصفة لتحضير عجينة هاشة وناعمة، تصلح في إعداد البيتزا والفطائر ومعجنات الفرن. مكونات عجينة العشر دقائق 7 أكواب دقيق أبيض متعدد الاستعمالات.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 كوب ماء دافئ.

2 ملعقة كبيرة سكر أبيض.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب زيت.

3 ملاعق زبادي درجة حرارة الغرفة.

3 ملاعق كبيرة حليب بودرة. طريقة إعداد عجينة العشر دقائق في البداية قومي بوضع جميع المكونات الجافة في وعاء، فضعي 2 كوب من الدقيق متعدد الاستعمالات، ثم قومي بإضافة 2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض و2 ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية وملعقة صغيرة من الملح واخلطيهم جَيِّدًا، بعد ذلك قومي بإضافة 2 كوب من الماء الدافئ (لاحظي عدم استخدام ماء ساخن، حتى لا يوقف التخمر).

اخلطي جميع المكونات معًا بالمضرب اليدوي، ثم قومي بتغطية الوعاء بقطعة من القماش أو البلاستيك واتركي العجين في مكان دافئ ومظلم لمدة ربع ساعة حتى يختمر.

بعد ذلك ستلاحظين ظهور فقاعات بداخل العجين، وذلك يعنى نجاح التخمر.

بعد ذلك قومي بإضافة نصف كوب من الزيت، و3 ملاعق زبادي بدرجة حرارة الغرفة، ثم ضعي 5 أكواب من الدقيق على المكونات السابقة و3 ملاعق من الحليب البودرة.

اخلطي جميع المكونات السابقة جيدًا بالمضرب اليدوي، ثم أبدى بالعجن لمدة عشر دقائق، حتى يصبح العجين متماسكا.

ضعي العجين في وعاء نظيف، بعد مسحه بالزيت، ثم قومي بتغليفها بالبلاستيك بقطعة من القماش.

اتركي العجين لمدة 10 دقائق حتى يستريح، ثم قومي بتفريغ الهواء منه، وقسميه إلى 4 قطع متساوية الحجم.

اتركي قطع العجين مرة أخرى لمدة خمس دقائق قبل أن تقومي بفردها وتحضيرها.

يمكنك تشكيل العجين وتحضير أي نوع من المعجنات ترغبين به بكل سهولة، فيمكنك تحضير البيتزا والفطائر ومعجنات الفرن والكثير والكثير من التحضيرات. عمر شويل - جدة اسرار تحضير عجينة العشر دقائق - ثقفني

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